Сабаленка смята за "несправедливо" жени трансджендър да участват в турнирите на WТА

Световната номер 1 Арина Сабаленка заяви, че е "несправедливо", че ръководните органи в професионалния женски тенис допускат жени трънсджендър до участие в турнирите на WТА, въпреки че до момента те отсъстват от елита на спорта, предаде АФП.

Състезателката от Беларус бе гост в емисията на британеца Пиърс Морган във вторник и на въпрос дали споделя мнението на легендата Мартина Навратилова, която се противопоставя на участието на трансджендъри в женския тенис, тя отговори: "Това е деликатен въпрос. Нямам нищо против тях, но въпреки това имам чувството, че те имат огромно превъзходство в сравнение с жените."

"Мисля, че е несправедливо за една жена да срещне състезатели, които биологически са мъже", продължи тя. "Една жена работя цял живот, за да надхвърли границите си и изведнъж трябва да срещне мъж, който биологически е много по-силен. Не съм съгласна с това в спорта", заключи Сабаленка, която трябва да срещне в края на декември в Дубай с австралиеца Ник Кирьос в демонстративен мач, наречен "Битката на половете".

Участието на жени трансджендър в турнирите на WТА е разрешено при определени условия. Състезателите, които искат да участват в турнири, трябва да докажат, че концентрацията на тестостерон в кръвта им е била по-ниска от 2,5 наномола за литър през последните две години. Те трябва и да представят пред WТА декларация, че по идентичност са жени, а не бинарни. В момента нито една жена трансджендър няма водеща роля в женския тенис.

Американката Рене Ричардс, родена като Ричард Раскинд през 1934, е единствената жена трансджендр, която е играла на най-високо ниво. След като участва в няколко турнира при мъжете на Откритото първенство на САЩ през 50-е години, тя има и втора кариера сред жените в края на 70-е години и следващото десетилетие. След отказването си през 1981 г. Ричардс е била треньор на Мартина Навратилова.