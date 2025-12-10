Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Адриан Андреев и Диан Недев се класираха за втория кръг в Анталия

Адриан Андреев и Диан Недев се класираха за втория кръг в Анталия

  • 10 дек 2025 | 15:24
  • 257
  • 0
Адриан Андреев и Диан Недев се класираха за втория кръг в Анталия

Адриан Андреев и Диан Недев се класираха за втория кръг на сингъл на турнира на клей в Анталия (Турция) с награден фонд 15 хиляди долара.

Националът на България за Купа "Дейвис" Адриан Андреев победи с 6:4, 7:5 Михай Маринеску (Румъния). Срещата продължи 2 часа и 30 минути. Андреев поведе с 4:1 в първия сет и го спечели с 6:4. Българинът поведе с 4:1 и във втората част, допусна изравняване при при 4:4, но с нов брейк затвори мача в своя полза със 7:5.

Във втория кръг Андреев ще играе срещу Драгош Мъдъраш (Швеция).

В изцяло български мач от първия кръг Диан Недев се наложи с 6:4, 4:6, 6:2 над Динко Динев. Двубоят продължи 2 часа и 3 минути. За място на четвъртфиналите Недев ще играе срещу победителя от двубоя между Максуел Екстед (САЩ) и Иманол Морийо (Испания).

Следвай ни:

Още от Тенис

Иван Иванов с награда от спортното училище във Варна

Иван Иванов с награда от спортното училище във Варна

  • 10 дек 2025 | 12:18
  • 1041
  • 0
Избраха Алкарас пред Григор за престижна награда

Избраха Алкарас пред Григор за престижна награда

  • 10 дек 2025 | 11:32
  • 1869
  • 4
Динко Динев и Адриан Андреев допуснаха загуба на двойки в Анталия

Динко Динев и Адриан Андреев допуснаха загуба на двойки в Анталия

  • 9 дек 2025 | 18:55
  • 933
  • 1
Осем елитни тенисисти влизат в битка за 1 млн. долара в Лас Вегас

Осем елитни тенисисти влизат в битка за 1 млн. долара в Лас Вегас

  • 9 дек 2025 | 11:37
  • 705
  • 0
Сара Ерани влиза в треньорския екип на Джазмин Паолини

Сара Ерани влиза в треньорския екип на Джазмин Паолини

  • 8 дек 2025 | 16:49
  • 740
  • 0
Прогрес на Виктория Томова в световната ранглиста

Прогрес на Виктория Томова в световната ранглиста

  • 8 дек 2025 | 12:45
  • 1241
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес: Чувствам се много щастлив в този клуб! До момента оценката ми е положителна

Веласкес: Чувствам се много щастлив в този клуб! До момента оценката ми е положителна

  • 10 дек 2025 | 16:15
  • 3704
  • 3
Кобрата на пресконференция в Дубай: По-добър съм от Гасиев и ще го покажа

Кобрата на пресконференция в Дубай: По-добър съм от Гасиев и ще го покажа

  • 10 дек 2025 | 13:40
  • 7365
  • 19
Венци Стефанов с коментар за Балов и ЦСКА

Венци Стефанов с коментар за Балов и ЦСКА

  • 10 дек 2025 | 11:40
  • 22571
  • 37
Ужасяваща група за България U19 в квалификациите за Евро 2027

Ужасяваща група за България U19 в квалификациите за Евро 2027

  • 10 дек 2025 | 13:12
  • 11178
  • 5
Хьогмо разкри какво очаква от ПАОК и заяви: Най-важното е да имаме същия фокус

Хьогмо разкри какво очаква от ПАОК и заяви: Най-важното е да имаме същия фокус

  • 10 дек 2025 | 13:51
  • 4050
  • 0
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 10 дек 2025 | 07:30
  • 93993
  • 37