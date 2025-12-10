Адриан Андреев и Диан Недев се класираха за втория кръг в Анталия

Адриан Андреев и Диан Недев се класираха за втория кръг на сингъл на турнира на клей в Анталия (Турция) с награден фонд 15 хиляди долара.

Националът на България за Купа "Дейвис" Адриан Андреев победи с 6:4, 7:5 Михай Маринеску (Румъния). Срещата продължи 2 часа и 30 минути. Андреев поведе с 4:1 в първия сет и го спечели с 6:4. Българинът поведе с 4:1 и във втората част, допусна изравняване при при 4:4, но с нов брейк затвори мача в своя полза със 7:5.

Във втория кръг Андреев ще играе срещу Драгош Мъдъраш (Швеция).

В изцяло български мач от първия кръг Диан Недев се наложи с 6:4, 4:6, 6:2 над Динко Динев. Двубоят продължи 2 часа и 3 минути. За място на четвъртфиналите Недев ще играе срещу победителя от двубоя между Максуел Екстед (САЩ) и Иманол Морийо (Испания).