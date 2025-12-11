Валентен Вашро получи приза за "Пробив на годината" в класацията на АТП

Асоциацията на професионалните тенисисти обяви, че Валентен Вашро от Монако е носител на приза за "Пробив на годината" за 2025-а.

27-годишният Вашро изпревари в класацията британеца Джак Дрейпър, бразилеца Жоао Фонсека и чеха Якуб Меншик.

Drumroll please… 🥁



Introducing your breakthrough player of the year, @val_vacherot 🤩 as voted by members of the No.1 club 🥇#ATPAwards pic.twitter.com/XJMRtM88dn — ATP Tour (@atptour) December 10, 2025

Избраха Алкарас пред Григор за престижна награда

"Изключително щастлив съм да спечеля тази награда. Това е невероятно постижение за мен и целия ми екип и награда за работата, която свършихме през всички тези години", каза Вашро.

Преди турнира "Мастърс" в Шанхай през октомври Вашро бе малко познато име за широката тенис публика. Той влезе в квалификациите на турнира като номер 204 в световната ранглиста, но постигна девет поредни победи, включително три над играчи от топ 20 - Александър Бублик, Холгер Руне и Новак Джокович. Това му позволи да се изкачи до номер 30 в световната ранглиста в края на ноември, а в момента е номер 31. Едва през август тази година той бе извън първите 250 играчи в света.

Григор Димитров остава под номер 44 в световната ранглиста