Валентен Вашро получи приза за "Пробив на годината" в класацията на АТП

  • 11 дек 2025 | 13:12
  • 101
  • 0
Валентен Вашро получи приза за "Пробив на годината" в класацията на АТП

Асоциацията на професионалните тенисисти обяви, че Валентен Вашро от Монако е носител на приза за "Пробив на годината" за 2025-а.

27-годишният Вашро изпревари в класацията британеца Джак Дрейпър, бразилеца Жоао Фонсека и чеха Якуб Меншик.

Избраха Алкарас пред Григор за престижна награда
Избраха Алкарас пред Григор за престижна награда

"Изключително щастлив съм да спечеля тази награда. Това е невероятно постижение за мен и целия ми екип и награда за работата, която свършихме през всички тези години", каза Вашро.

Преди турнира "Мастърс" в Шанхай през октомври Вашро бе малко познато име за широката тенис публика. Той влезе в квалификациите на турнира като номер 204 в световната ранглиста, но постигна девет поредни победи, включително три над играчи от топ 20 - Александър Бублик, Холгер Руне и Новак Джокович. Това му позволи да се изкачи до номер 30 в световната ранглиста в края на ноември, а в момента е номер 31. Едва през август тази година той бе извън първите 250 играчи в света.

Григор Димитров остава под номер 44 в световната ранглиста
Григор Димитров остава под номер 44 в световната ранглиста
