Избраха Алкарас пред Григор за престижна награда

  • 10 дек 2025 | 11:32
  • 438
  • 1
Избраха Алкарас пред Григор за престижна награда

Карлос Алкарас е тазгодишният носител на наградата “Стефан Едберг” за спортсменство. Сред номинираните за отличието бе и най-добрият български тенисист Григор Димитров. Конкуренти бяха още Каспър Рууд и Феликс Оже-Алиасим.

Алкарас печели наградата “Стефан Едберг” за втори път през последните три години. Тя му бе присъдена заради негова проява на феърплей по време на мача му срещу Бен Шелтън в осминафиналите на “Ролан Гарос”. Тогава испанецът пласира воле, което на пръв поглед изглеждаше като уинър и съдията отсъди точката в негова полза. Алкарас обаче отиде при съдията на стола и му каза, че при удара е изпуснал ракетата си за миг и не я е държал в момента на контакта с топката. В резултат на неговото признание точката бе присъдена на Шелтън.

Наградата за спортсменство се връчва ежегодно от 1977 година и е сред най-уважаваните призове в света на тениса. Самият Стефан Едберг бе удостоен за поведението си на корта пет път между 1988 и 1995 година. Наградата носи името на шведа от 1996 година насам.

Григор Димитров стана носител на престижното отличие през 2024 г.

