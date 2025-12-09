Ковач не приема критиките за стила на Дортмунд и допусна ротации в състава

Треньорът на Борусия (Дортмунд) Нико Ковач отхвърли критиките към стила на игра на отбора, като заяви, че успехът е единственият му барометър преди мача от Шампионската лига у дома срещу Бодьо/Глимт в сряда.
„В бизнеса съм достатъчно дълго. Малцинствата не са мнозинство. Продължавам да вярвам, че сме на прав път“, каза Ковач на пресконференцията преди мача.
Дортмунд е трети в Бундеслигата с 28 точки от 13 мача, седем повече отколкото по същото време миналия сезон. Отпадането от Купата на Германия миналата седмица на осминафиналите срещу Байер (Леверкузен) все още не е забравено от феновете, но Дортмунд може да направи голяма крачка към достигане до осминафиналите на Шампионската лига, ако спечели срещу норвежците.
Ковач разкри, че ще продължи да ротира състава си заради сгъстения цикъл от мачове. „Всички са здрави. На теория са възможни 11 промени в състава“, каза той.
Специалистът отдаде заслуженото и на съперника. "Норвежкият футбол се разви значително през последните години. Квалификациите за Световното първенство показват, че има много добри играчи. Радваме се, че в състава ни е Юлиан Риерсон, играч, който е допринесъл за това развитие. Те не са отбор, който играе редовно в Шампионската лига. Досега мачовете им са били оспорвани, както можем да видим от анализа. Те са отбор, който играе футбол и преминава бързо от една фаза в друга. Трябва да намерим правилните решения", каза Ковач.
Полузащитникът Юлиан Брант каза на пресконференцията, че отборът играе прагматично и това носи успех. „Намерихме основа, за да бъдем успешни. Ковач може да се чувства реабилитиран".
Снимки: Imago