Топ 5 попадения от кръга в Елитните групи

  • 11 дек 2025 | 15:30
  • 208
  • 0

През изминалия кръг от Елитните групи станахме свидетели на много красиви и важни попадения. Ето и кои от тях попаднаха в топ 5 класацията на „Лигата на талантите“.

На пето място се класира попадението на Йоан Немчев от Левски U16. Футболистът на „сините“ отбеляза първия гол при успеха на своя тим с 3:0 в домакинството срещу Локомотив (Пловдив).

На четвърта позиция остана Валентин Иванов от Спартак (Варна). Той отбеляза победното попадение за своя отбор в гостуването на ЦСКА спечелено с 2:1 в двубой от Елитната група до 15 години.

Почетното трето място зае Ернан Ангелов от Левски U17. Играчът на столичани отбеляза хеттрик при убедителната победа на тима с 4:0 в домакинството срещу Локомотив (Пловдив), а един от головете му попадна и в нашата класация.

Най-близко до победителя в класацията остана Томи Хаджиев от Академик (Пловдив) U16. Състезателят на пловдивчани имаше важна роля за победата на своя отбор с 2:0 срещу Дунав, отбелязвайки първото попадение.

Наградата номер 1 на кръга отиде при Александър Петров от Дунав U15. Футболистът на русенци отбеляза страхотен гол от далечно разстояние, това обаче не помогна на неговият отбор да предотврати загубата от Академик (Пловдив) с 1:2.

