Резултати, голмайстори и класиране след 15-ия кръг на Елитната група до 17 години

Фратрия - Славия 2:1
1:0 Даниел Павлов (24')
2:0 Мартин Делев (32')
2:1 Иан Славчев (79')
ЦСКА - Септември 1:1
0:1 Йоан Андреев (3')
1:0 Габриел Йорданов (75') д
Ботев (Пловдив) - ЦСКА 1948 1:1
1:0 Иван Филипов (10')
1:1 Мартин Данчев (30')
Арда - Пирин 3:0
1:0 Пресиан Василев (6')
2:0 Беркай Осман (60')
3:0 Беркай Осман (85')
Етър - Черно море 0:5
0:1 Мартин Пенчев (27')
0:2 Мартин Пенчев (34')
0:3 Стефан Монев (54')
0:4 Евгений Русланович (59')
0:5 Мартин Пенчев (64')
Левски - Локомотив (Пловдив) 4:0
1:0 Ернан Ангелов (23')
2:0 Ернан Ангелов (56')
3:0 Ернан Ангелов (66')
4:0 Лазар Петров (74')
Лудогорец - Спартак (Плевен) 9:0
1:0 Веселин Атанасов (14')
2:0 Веселин Атанасов (18')
3:0 Йоан Нофал (20')
4:0 Веселин Атанасов (33')
5:0 Преслав Стойков (35')
6:0 Витомир Тодоров (42')
7:0 Витомир Тодоров (57')
8:0 Дариус Дуролари (60')
9:0 Иван Терзиев (83')
Хебър - Национал /10.12.2025/ 11:30 ч.