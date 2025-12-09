Популярни
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  Резултати, голмайстори и класиране след 15-ия кръг на Елитната група до 16 години

Резултати, голмайстори и класиране след 15-ия кръг на Елитната група до 16 години

  • 9 дек 2025 | 18:24
  • 451
  • 0

Етър - Национал 3:1
1:0 Петър Петров (1')
2:0 Петър Петров (41')
2:1 Слави Славов (75')
3:1 Алпай Ибрямов (83')

Арда - Ботев (Враца) 3:0
1:0 Емир Реджеб (70')
2:0 Владислав Стоянов (76') аг
3:0 Нурай Юсеин (80')

Пирин - Черно море 2:4
1:0 Манол Данчев (45'+1)
1:1 Денислав Димов (55')
2:1 Мартин Лазаров (57')
2:2 Давид Николов (60')
2:3 Денислав Димов (73')
2:4 Денислав Димов (80')

Левски - Локомотив (Пловдив) 3:0
1:0 Йоан Немчев (3')
2:0 Адриян Миланов (45')
3:0 Красен Крумов (70')

ЦСКА - Пловдив 2015 2:0
1:0 Никола Боевски (32')
2:0 Марк Илков (64')

Академик (Пловдив) - Дунав 2:0
1:0 Мартин Запрянов (63')
2:0 Томи Хаджиев (83')

Славия - Ботев (Пловдив) 3:1
0:1 Иво Миланов (28')
1:1 Галин Димитров (43')
2:1 Калоян Калчев (55')
3:1 Крис Центнер (58')

Септември - Лудогорец /13.12.2025/ 11:00

