Резултати, голмайстори и класиране след 15-ия кръг на Елитната група до 16 години

Етър - Национал 3:1
1:0 Петър Петров (1')
2:0 Петър Петров (41')
2:1 Слави Славов (75')
3:1 Алпай Ибрямов (83')
Арда - Ботев (Враца) 3:0
1:0 Емир Реджеб (70')
2:0 Владислав Стоянов (76') аг
3:0 Нурай Юсеин (80')
Пирин - Черно море 2:4
1:0 Манол Данчев (45'+1)
1:1 Денислав Димов (55')
2:1 Мартин Лазаров (57')
2:2 Давид Николов (60')
2:3 Денислав Димов (73')
2:4 Денислав Димов (80')
Левски - Локомотив (Пловдив) 3:0
1:0 Йоан Немчев (3')
2:0 Адриян Миланов (45')
3:0 Красен Крумов (70')
ЦСКА - Пловдив 2015 2:0
1:0 Никола Боевски (32')
2:0 Марк Илков (64')
Академик (Пловдив) - Дунав 2:0
1:0 Мартин Запрянов (63')
2:0 Томи Хаджиев (83')
Славия - Ботев (Пловдив) 3:1
0:1 Иво Миланов (28')
1:1 Галин Димитров (43')
2:1 Калоян Калчев (55')
3:1 Крис Центнер (58')
Септември - Лудогорец /13.12.2025/ 11:00