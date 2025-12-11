Исак Соле подписал нов договор със Славия

Спортно-техническият щаб на Левски се е огледал в халфа на Славия Исак Соле. Очакваше се, че "сините" ще могат да го привлекат през зимата за не толкова голяма трансферна сума, тъй като имаше договор с "белите" до края на първенството. Президентът на клуба от "Овча купел" Венцеслав Стефанов обяви пред "Тема Спорт", че е подписал наскоро нов договор с клуба.

"На нас не ни се е обаждал никой. Кажи им на Левски да не се радват, преподписали сме със Соле. Подготви ги мераклиите, че е с нов договор. Преподписахме със Соле до лятото на 2027 година, да си знаят. Той може да ни донесе доста пари, няма да го изпуснем. Левски и ЦСКА само дуят бузи. Видяхме ги – където ги хванем, там ги бием", сподели босът на "белите".