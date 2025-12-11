Популярни
Гурбан Гурбанов: Ако имаме шанс за плейофите, ще го използваме

  • 11 дек 2025 | 05:39
Гурбан Гурбанов: Ако имаме шанс за плейофите, ще го използваме

Старши треньорът на Карабах Гурбан Гурбанов коментира загубата с 2:4 от Аякс в мач от шестия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Азерите водеха с 2:1, но получиха три гола в последните десетина минути на двубоя.

„Поздравявам съперника. След мача техният треньор се отправи към своите футболисти и не успях да го поздравя. Щеше да е по-добре, ако се бяхме видели. Що се отнася до мача, останах доволен от моите играчи. Рядко сме имали толкова динамичен, бърз и резултатен мач през последните години. Просто отбори от такава класа не прощават грешки и се възползват от положенията си. Това е Шампионската лига. Тук трябва да си готов за всякакъв резултат", заяви Гурбанов.

Аякс спечели първа победа в ШЛ след забележителен обрат над Карабах
Аякс спечели първа победа в ШЛ след забележителен обрат над Карабах

"Сякаш в този мач на Аякс им се получи всичко, което не им се получаваше в предишните пет. Макар че този отбор, дори когато губеше, играеше по-добър футбол от всеки съперник. Загубихме, но се борихме на терена. Сигурен съм, че нито феновете, нито ние сме мислили за равенство. Искахме победа. Предадохме тази нагласа и на футболистите. Затова нашите играчи се стремяха да създават числено предимство в атака. Благодарен съм на привържениците. Това беше футболен празник", изтъкна опитният специалист.

"Играчите се стараха много. Сега ги видях в съблекалнята – бяха много потиснати. Ще имаме време да ги върнем във форма. Щом сме печелили някои мачове, можем да го направим отново. Ако имаме шанс за плейофите, ще го използваме максимално", добави Гурбанов.

