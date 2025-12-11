Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
Тебас не се отказва - иска мач от Ла Лига да се играе в Саудитска Арабия

  • 11 дек 2025 | 01:35
  • 144
  • 0
Президентът на Ла Лига Хавиер Тебас потвърди амбицията си да проведе мач от първенството в чужбина, предлагайки Саудитска Арабия като потенциален домакин, въпреки че предишните планове срещнаха ожесточена опозиция в Испания.

„Провеждането на мач от Ла Лига в чужбина все още е нашата цел. Приближаваме се до нея и се надяваме скоро да я постигнем“, каза Тебас по време на Световната футболна среща на върха в Рияд.

„В момента във ФИФА се води дебат за въвеждането на правило, което да позволява провеждането на мачове в чужбина. Ще видим как ще се развият нещата, но ще продължим да опитваме“, добави той.

Тебас реагира на критиките на Перес: Разочарован е, защото малко хора го следват
Тебас реагира на критиките на Перес: Разочарован е, защото малко хора го следват

Ла Лига беше предложила срещата между Барселона и Виляреал да се играе на стадион „Хард Рок“ в Маями през декември. Планът обаче се провали поради ожесточени вътрешни критики, протести на играчите и съдебни спорове.

Критиците твърдяха, че провеждането на мачове извън Испания подкопава целостта на формата „домакинство и гостуване“.

Реал Мадрид, един от най-големите противници, подаде жалби до Министерството на спорта на Испания, обвинявайки Ла Лига и Испанската футболна федерация (RFEF), че заобикалят клубовете в процеса на вземане на решенията.

Заведоха дело срещу Тебас, който рискува да загуби поста си
Заведоха дело срещу Тебас, който рискува да загуби поста си

Футболисти от всички отбори протестираха, като стояха неподвижно при началния удар, въпреки че тези действия бяха отрязани от официалните излъчвания.

„Един мач от 380 е нищо и наистина би ни помогнал да развием аудиовизуалния си продукт. И не само в САЩ, бихме искали да го представим и в Саудитска Арабия. Това все още е нашата цел и всеки път се доближаваме до постигането й“, каза Тебас. 

