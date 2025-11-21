Заведоха дело срещу Тебас, който рискува да загуби поста си

Административният спортен съд на Испания (TAD) откри дисциплинарно производство за предполагаемо много тежко нарушение срещу президента на Ла Лига Хавиер Тебас, съобщи "Кадена Сер", а впоследствие новината беше потвърдена и от "АС". Причината е предполагаемо разкриване на поверителна информация на Барселона, свързана със случая с ВИП ложите на стадиона.

Тази мярка може да доведе до сериозни последици за ръководителя на испанския футбол, който е изправен пред няколко възможни санкции – от публично порицание, през временна забрана за заемане на длъжността за период от два месеца до една година, до пълно отстраняване от поста.

🔴ÚLTIMA HORA | El TAD ha abierto un expediente a Javier Tebas tras una petición del Consejo Superior de Deportes



Se debe a una nota informativa que emitió la Liga acerca de los palcos VIP del nuevo Camp Nou, que vulneraría el artículo 76.2 de la Ley del Deporte@RNEdeportes pic.twitter.com/fqdFfAydpL — Radio 5 (@radio5_rne) November 21, 2025

Жалбата, подадена от Мигел Анхел Галан, президент на Асоциацията за прозрачност и демокрация в спорта, продължава да напредва в спортното правосъдие. Според източници, цитирани от "АС", Административният спортен съд е образувал дисциплинарно производство, за да установи евентуална дисциплинарна отговорност, произтичаща от публичното разпространение, чрез съобщение, публикувано на 2 април 2025 г. на уебсайта на Ла Лига, на информация и данни, които Барселона е предоставил на Ла Лига в съответствие с Правилата за изготвяне на клубни бюджети.

Това действие е в разрез с правило 5 от същия регламент, което забранява разпространението на подобна информация: „Информацията, данните и документите, които клубовете предоставят на Ла Лига в съответствие с тези правила, са с поверителен характер и подлежат на разпоредбите за защита на данните, без да се засягат задълженията, произтичащи от искания за информация от съдебни и административни органи.“

Se ha producido la noticia que todo el fútbol español estaba esperando: el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) @deportegob expedienta al presidente de La Liga @LaLiga tras mi denuncia por incumplimiento del deber de confidencialidad al revelar los estados financieros del… pic.twitter.com/KKpmvkhtLY — Miguel Galan (@MiguelGalanCNFE) November 21, 2025

Висшият спортен съвет (CSD), който месеци наред е проучвал жалбата на Галан, е стигнал до заключението, че разкриването на икономически данни на Барселона в официално съобщение (което по-късно е премахнато от уебсайта) представлява възможно много тежко нарушение. Поради тази причина през октомври жалбата е била отнесена до административния съд.

Ако Административният спортен съд, който засега вижда „индикации“ за образуване на производство, реши, че Тебас е нарушил правилата, той е изправен пред три възможни сценария: публично порицание (каквото вече получи преди няколко месеца по жалба на Реал Мадрид), временна забрана за заемане на длъжността (от два месеца до една година) или пълно отстраняване от поста.