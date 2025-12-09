Райс, Тросар и Салиба не тренираха с Арсенал преди утрешното гостуване в ШЛ

Деклан Райс, Уилям Салиба и Леандро Тросар пропуснаха днешната тренировка на Арсенал и все още не е ясно дали ще пътуват с отбора за утрешното гостуване на Брюж в Шампионската лига. Според информация на "Скай спортс" при англичанина няма нищо тревожно и той просто е имал по-леки занимания във фитнеса, като все още е възможно да пътува за Белгия.

Салиба пропусна последните три мача на Арсенал заради контузия и по всяка вероятност отново няма да е част от групата за утре.

Тросар влезе като резерва в двубоя с Астън Вила и дори вкара гола за "топчиите", но в края на мача на "Вила Парк" бе заменен от Мартинели, след като получи контузия.

Мениджърът на Арсенал Микел Артета ще даде повече подробности за състоянието на тримата на пресконференцията си тази вечер.

Арсенал е лидер във временното общо класиране на основната фаза на Шампионската лига, като до момента "артилеристите" имат стопроцентов актив след пет изиграни кръга.

Снимки: Gettyimages