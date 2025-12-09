Популярни
Брюж уволни треньора си преди мача с Арсенал

  • 9 дек 2025 | 01:54
  • 264
  • 0
Брюж уволни треньора си преди мача с Арсенал

Клуб Брюж уволни треньора Ники Хайен два дни преди да бъде домакин на Арсенал в Шампионската лига и го замени с бившия си мениджър хърватина Иван Леко.

47-годишният Леко, който беше начело на Брюж от 2017 до 2019 г., се присъединява от Гент, който заяви, че не е знаел за трансфера. 45-годишният Хайен водеше Брюж от март 2024 г., когато се присъедини като асистент след уволнението на Рони Дейла.

Брюж спечели титлата в лигата по драматичен начин в края на този сезон, а през последния сезон постигна силно представяне в Шампионската лига, като завърши втори след Юнион Сен Жилоаз в националното първенство. Този сезон бележи спад във формата, а загубата през уикенда срещу Сен Трюден (2:3) свали състава до трето място. Лидерът в лигата Юнион има пет точки преднина пред тях.

„Клубът би искал искрено да благодари на Ники Хайен за упоритата му работа в миналото и му желае всичко най-добро в бъдеще“, се казва в изявление.

Хайен пое сутрешната тренировка в клуба в понеделник, но няколко часа по-късно му беше съобщено, че е уволнен. От Гент казаха, че са били напълно изненадани, когато Брюж обяви, че Леко ще бъде наследник на Хайен.

„Току-що научих, че Ники Хайен е уволнен от Клуб Брюж и че Иван Леко е негов наследник. Аз съм също толкова изумен, колкото всички останали. Мога само да кажа, че Клуб Брюж не се е свързал с нас. “, каза председателят на Гент Сам Баро в кратко изявление.

Леко имаше клауза за освобождаване в договора си с Гент, която му позволява да напусне. Сумата е около един милион евро, съобщиха белгийските медии.

Брюж има четири точки от пет мача от Шампионската лига и е на 26-то място, като трябва да победи Арсенал, за да има някакъв шанс да се класира за елиминационните фази през февруари.

Снимки: Gettyimages

