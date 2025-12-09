Габриел Жезус е готов да се завърне след 332 дни извън терените

Габриел Жезус може да изиграе първия си мач за Арсенал след пауза от 332 дни, след като пътува със своите съотборници до Белгия за мача от основната фаза в Шампионската лига срещу Брюж.
Жезус е извън игра, откакто скъса предна кръстна връзка на лявото коляно при загубата на "артилеристите" срещу Манчестър Юнайтед в мач от третия кръг в турнира за ФА Къп на 12 януари.
От лондонския клуб потвърдиха, че 28-годишният нападател вече е регистриран в състава за двубоите от Шампионската лига. Той заема мястото на Макс Дауман, получил травма в глезена, играейки за Арсенал до 21 години миналата събота.
Бразилецът Жезус беше неизползвана резерва при равенството 1:1 на Арсенал с Челси през миналия месец и при последвалата домакинска победа с 2:0 над Брентфорд в Премиър лийг.
Евентуалното завръщане на Габриел Жезус ще помогне на лондончани, които имат проблеми с контузени играчи през последните седмици. Извън играе са Габриел Магаляеш, Кай Хавертц и Кристиан Москера. Под въпрос са Деклан Райс, Уилям Салиба и Леандро Тросар.
Арсенал е с пет поредни победи в Шампионската лига, но загуби с 1:2 като гост срещу Астън Вила в последния си двубой до момента от първенството в Англия, където остава на първото място.