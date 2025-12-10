Наредиха програмата на Марица (Милево)

На 8 януари следващата година, Марица (Милево) дава ход на зимната си подготовка. Целият процес ще протече на местната база. В хода му, селекцията на Иван Кочев ще изиграе четири приятелски срещи. Седмица преди началото на пролетния полусезон на Югоизточната Трета лига, ще се проведе междуобластна квалификация на Югоизточна България от турнира за купата на Аматьорската лига. Жребий ще определи съперника на Марица (Милево).

Програмата за мачовете:

17 януари: Берое (Стара Загора) - Марица (Милево)

21 януари: Марица (Милево) – Атлетик (Куклен)

24 януари: Марица (Милево) – ФК Хасково

31 януари: Марица (Милево) – Левски (Карлово)

7 февруари, купа АФЛ: Марица (Милево) – жребий ще определи съперника