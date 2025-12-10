Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Марица (Милево)
  3. Наредиха програмата на Марица (Милево)

Наредиха програмата на Марица (Милево)

  • 10 дек 2025 | 18:00
  • 168
  • 0
Наредиха програмата на Марица (Милево)

На 8 януари следващата година, Марица (Милево) дава ход на зимната си подготовка. Целият процес ще протече на местната база. В хода му, селекцията на Иван Кочев ще изиграе четири приятелски срещи. Седмица преди началото на пролетния полусезон на Югоизточната Трета лига, ще се проведе междуобластна квалификация на Югоизточна България от турнира за купата на Аматьорската лига. Жребий ще определи съперника на Марица (Милево).

Иван Кочев за силния полусезон на Марица (Милево)
Иван Кочев за силния полусезон на Марица (Милево)

Програмата за мачовете:

17 януари: Берое (Стара Загора) - Марица (Милево)

21 януари: Марица (Милево)Атлетик (Куклен)

24 януари: Марица (Милево) – ФК Хасково 

31 януари: Марица (Милево)Левски (Карлово) 

7 февруари, купа АФЛ: Марица (Милево) – жребий ще определи съперника  

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Еверон Бала се прибра в Бразилия

Еверон Бала се прибра в Бразилия

  • 10 дек 2025 | 13:42
  • 2688
  • 0
Тежки съперници за България U17 в квалификациите за Европейското

Тежки съперници за България U17 в квалификациите за Европейското

  • 10 дек 2025 | 13:22
  • 2767
  • 1
Черноморец (Бургас) намери съперник и за последната свободна дата през зимата

Черноморец (Бургас) намери съперник и за последната свободна дата през зимата

  • 10 дек 2025 | 13:18
  • 974
  • 0
Мартo Георгиев: Славия иска купата! Нямам желание да играя в друг български отбор

Мартo Георгиев: Славия иска купата! Нямам желание да играя в друг български отбор

  • 10 дек 2025 | 13:18
  • 6872
  • 11
Ужасяваща група за България U19 в квалификациите за Евро 2027

Ужасяваща група за България U19 в квалификациите за Евро 2027

  • 10 дек 2025 | 13:12
  • 15094
  • 7
Лудогорец обяви организацията и мерките за сигурност за двубоя с ПАОК

Лудогорец обяви организацията и мерките за сигурност за двубоя с ПАОК

  • 10 дек 2025 | 12:53
  • 678
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес: Чувствам се много щастлив в този клуб! До момента оценката ми е положителна

Веласкес: Чувствам се много щастлив в този клуб! До момента оценката ми е положителна

  • 10 дек 2025 | 16:15
  • 7495
  • 18
Кобрата на пресконференция в Дубай: По-добър съм от Гасиев и ще го покажа

Кобрата на пресконференция в Дубай: По-добър съм от Гасиев и ще го покажа

  • 10 дек 2025 | 13:40
  • 10453
  • 26
Венци Стефанов с коментар за Балов и ЦСКА

Венци Стефанов с коментар за Балов и ЦСКА

  • 10 дек 2025 | 11:40
  • 27123
  • 40
Ужасяваща група за България U19 в квалификациите за Евро 2027

Ужасяваща група за България U19 в квалификациите за Евро 2027

  • 10 дек 2025 | 13:12
  • 15094
  • 7
Хьогмо разкри какво очаква от ПАОК и заяви: Най-важното е да имаме същия фокус

Хьогмо разкри какво очаква от ПАОК и заяви: Най-важното е да имаме същия фокус

  • 10 дек 2025 | 13:51
  • 6041
  • 0
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 10 дек 2025 | 07:30
  • 94800
  • 37