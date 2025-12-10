Левски даде начало на членската си кампания за 2026 година

Левски официално стартира с членската си кампания за 2026 година. Тя ще бъде посветена на големи фигури в историята на “сините”, а картите ще носят все по-големи привилегии на техните притежатели.

Ето какво пишат от Левски:

Левскари,

Членска кампания 2026 – „Георги Аспарухов“ вече е в ход. Тази година тя ще бъде още по-специална, защото е посветена на най-голямата легенда на клуба – Георги Аспарухов. Така ще бъде и занапред – членската кампания ще бъде посветена на големите фигури в нашата история, които са ни накарали да се влюбим в „Левски“.

Постарали сме се тези карти да носят все по-големи привилегии на техните притежатели, а не просто да бъдат жест на съпричастност и помощ към любимия клуб. За целта в кампанията се включват цели 10 партньора, които ще носят отстъпки на всеки, който има членска карта. Очакват ви отстъпки в официалния магазин, както и още много подаръци и изненади. Ще правим и занапред всичко по силите си тези карти да бъдат все по-важни и да носят повече на всеки притежател, защото вече е време да ви се реваншираме. Да се реваншираме на всички вас, които чрез първите членски кампании не позволихте „Левски“ да загине. Тогава членската кампания бе битка за оцеляване, сега искаме да я превърнем в престиж и привилегия. Защото вашата лоялност към „Левски“ е най-ценния капитал на този клуб.

Членските карти за 2026 година, които Левски предлага, може да видите ТУК!