  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Веласкес ще говори пред медиите преди сблъсъка с Витоша (Бистрица)

Веласкес ще говори пред медиите преди сблъсъка с Витоша (Бистрица)

  • 9 дек 2025 | 14:55
  • 379
  • 1

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес ще даде пресконференция преди двубоя от 1/8-финалите в турнира за Купата на България срещу Витоша (Бистрица), информират “сините”. Брифингът ще се проведе в 16:00 часа в сряда, 10 декември, в залата за пресконференции в Сектор „В“ на стадион „Георги Аспарухов“.

Левски пусна билетите за мача с Витоша (Бистрица)
Левски пусна билетите за мача с Витоша (Бистрица)

Тренировката в сряда стартира в 11:00 часа и ще се проведе на стадион „Георги Аспарухов“. Заниманието ще бъде открито за представителите на медиите в първите 15 минути.

Двубоят с Витоша (Бистрица) е в четвъртък, 11 декември, от 17:30 часа на стадион „Георги Аспарухов“.

