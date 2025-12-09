Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Левски за Бала: Противникът трепери, от ужас изтерзан, отчаяно се брани от този ураган

Левски за Бала: Противникът трепери, от ужас изтерзан, отчаяно се брани от този ураган

  • 9 дек 2025 | 13:08
  • 1154
  • 0

Левски излезе със специален пост в социалните мрежи, с който отбеляза 17-ия гол на Евертон Бала за клуба. Така Куршума се изравнява по брой голове друг любимец на “синята” публика Уелтон.

Левски пусна билетите за мача с Витоша (Бистрица)
Левски пусна билетите за мача с Витоша (Бистрица)

Ето какво пишат от Левски:

Бала и Уелтън

„Сините“ бразилци – наричат ги навред,

с името на „Левски“ те летят напред.

Противникът трепери, от ужас изтерзан,

отчаяно се брани от този ураган.

Куршума изравни по брой голове магьосника с топка в крака – Уелтън.

Двамата бразилци, носещи №17, имат по 17 попадения за „сините“ и така делят третото място сред най-резултатните бразилски футболисти в историята на „Левски“. Пред тях са Рикардиньо (20) и Паулиньо (23).

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Спортист се раздели с осем футболисти

Спортист се раздели с осем футболисти

  • 9 дек 2025 | 13:35
  • 625
  • 0
ЦСКА пусна билетите за сблъсъка с Локо (София)

ЦСКА пусна билетите за сблъсъка с Локо (София)

  • 9 дек 2025 | 13:09
  • 514
  • 0
Спартак (Варна) уреди три контроли

Спартак (Варна) уреди три контроли

  • 9 дек 2025 | 12:31
  • 395
  • 0
Румънец ще свири Лудогорец - ПАОК

Румънец ще свири Лудогорец - ПАОК

  • 9 дек 2025 | 12:24
  • 348
  • 0
Ясно е кога започва Балкан

Ясно е кога започва Балкан

  • 9 дек 2025 | 12:24
  • 301
  • 0
Сливнишки герой има четири контроли, иска още две

Сливнишки герой има четири контроли, иска още две

  • 9 дек 2025 | 12:16
  • 371
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 9 дек 2025 | 07:15
  • 75423
  • 33
Започва шестият кръг в Шампионската лига

Започва шестият кръг в Шампионската лига

  • 9 дек 2025 | 07:38
  • 3599
  • 3
Ботев (Пловдив) отива на лагер в Турция, "канарчетата" уредиха пет контроли

Ботев (Пловдив) отива на лагер в Турция, "канарчетата" уредиха пет контроли

  • 9 дек 2025 | 13:59
  • 365
  • 0
Интер и Ливърпул обещават здрава битка на "Сан Сиро"

Интер и Ливърпул обещават здрава битка на "Сан Сиро"

  • 9 дек 2025 | 06:03
  • 5582
  • 3
Семейството на Любо Пенев благодари за подкрепата

Семейството на Любо Пенев благодари за подкрепата

  • 9 дек 2025 | 10:19
  • 7302
  • 4
Барселона не може да си позволи повече грешки в ШЛ

Барселона не може да си позволи повече грешки в ШЛ

  • 9 дек 2025 | 06:33
  • 7394
  • 7