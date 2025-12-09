Левски за Бала: Противникът трепери, от ужас изтерзан, отчаяно се брани от този ураган

Левски излезе със специален пост в социалните мрежи, с който отбеляза 17-ия гол на Евертон Бала за клуба. Така Куршума се изравнява по брой голове друг любимец на “синята” публика Уелтон.

Ето какво пишат от Левски:

Бала и Уелтън

„Сините“ бразилци – наричат ги навред,

с името на „Левски“ те летят напред.

Противникът трепери, от ужас изтерзан,

отчаяно се брани от този ураган.

Куршума изравни по брой голове магьосника с топка в крака – Уелтън.

Двамата бразилци, носещи №17, имат по 17 попадения за „сините“ и така делят третото място сред най-резултатните бразилски футболисти в историята на „Левски“. Пред тях са Рикардиньо (20) и Паулиньо (23).