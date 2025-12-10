Янтра (ПТ) договори пет контроли, иска още една

На 26 януари следващата година, Янтра (Полски Тръмбеш) дава ход на подготовката си за пролетния полусезон на Северозападната Трета лига. Тренировъчният процес ще протича на местната база. В хода му са планирани шест приятелски срещи. Пет вече са договорени. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им. Търси се съперник за още един спаринг.
Програмата за контролите:
31 януари: Янтра (Полски Тръмбеш) - Янтра U18 (Габрово)
4 февруари: Янтра (Полски Тръмбеш) - Етър U17 (Велико Търново)
7 февруари: Янтра (Полски Тръмбеш) – търси съперник
14 февруари: Янтра (Полски Тръмбеш) - Етър II (Велико Търново)
21 февруари: Янтра (Полски Тръмбеш) - Павликени
28 февруари: Янтра (Полски Тръмбеш) – ФК Троян
Снимка: yantra1923.com