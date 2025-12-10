Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Янтра (Полски Тръмбеш)
  3. Янтра (ПТ) договори пет контроли, иска още една

  • 10 дек 2025 | 08:06
  • 308
  • 0

На 26 януари следващата година, Янтра (Полски Тръмбеш) дава ход на подготовката си за пролетния полусезон на Северозападната Трета лига. Тренировъчният процес ще протича на местната база. В хода му са планирани шест приятелски срещи. Пет вече са договорени. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им. Търси се съперник за още един спаринг.

Програмата за контролите:

31 януари: Янтра (Полски Тръмбеш) - Янтра U18 (Габрово)

4 февруари: Янтра (Полски Тръмбеш) - Етър U17 (Велико Търново)

7 февруари: Янтра (Полски Тръмбеш) – търси съперник

14 февруари: Янтра (Полски Тръмбеш) - Етър II (Велико Търново)

21 февруари: Янтра (Полски Тръмбеш) - Павликени

28 февруари: Янтра (Полски Тръмбеш)ФК Троян

Снимка: yantra1923.com

