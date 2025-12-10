Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Нефтохимик
  3. Нефтохимик обяви шест контроли

Нефтохимик обяви шест контроли

  • 10 дек 2025 | 01:14
  • 259
  • 0
Нефтохимик обяви шест контроли

Играещият в Югоизточна Трета лига отбор на Нефтохимик ще започне подготовката за пролетния дял на 5-и януари и до подновяването на първенството ще изиграе шест контроли, обявиха от клуба. Подготовката ще премине изцяло в домашни условия, а стадионите за провеждане на контролните срещи ще се уточняват допълнително.

Пет от проверките са срещу състави от Трета лига, а една срещу елитния Берое. Началото на мачовете е на 17-и януари срещу Ямбол, а седмица по-късно е срещата със Созопол.

На 28-и другия месец „шейховете“ от Бургас ще срещнат Берое, вероятно на терен, който е на еднакво разстояние от двата града. Останалите три мача са на 31-и януари със Загорец (Нова Загора), на 4-и февруари с втория отбор на Черно море и на 7-и среду лидера в Югоизточна Трета лига Несебър.

След изиграването на есенния дял от шампионата Нефтохимик е на пето място в класирането с 30 точки, на 2 от третия Левски (Карлово), но на цели 16 от лидера Несебър. Подновяването на първенството е планирано в уикенда 14-15 февруари 2026 година, а бургазлии започват с домакинство на Атлетик (Куклен).

Снимка: neftochimic.com

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Тодор Симов: Не бих казал, че резултатът е справедлив

Тодор Симов: Не бих казал, че резултатът е справедлив

  • 9 дек 2025 | 19:41
  • 1320
  • 0
Илиян Памуков: Искаме отборът да запази мястото си в еfbet Лига

Илиян Памуков: Искаме отборът да запази мястото си в еfbet Лига

  • 9 дек 2025 | 19:35
  • 1344
  • 0
Мартин Михайлов: Спечелена точка за нас

Мартин Михайлов: Спечелена точка за нас

  • 9 дек 2025 | 19:31
  • 1106
  • 0
Много битка, но без победител в дербито Ботев (Враца) - Монтана

Много битка, но без победител в дербито Ботев (Враца) - Монтана

  • 9 дек 2025 | 19:21
  • 12547
  • 42
Резултати, голмайстори и класиране след 15-ия кръг на Елитната група до 16 години

Резултати, голмайстори и класиране след 15-ия кръг на Елитната група до 16 години

  • 9 дек 2025 | 18:24
  • 1588
  • 0
Септември (Тервел) се нуждае от финансова помощ

Септември (Тервел) се нуждае от финансова помощ

  • 9 дек 2025 | 18:11
  • 1128
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Много голове и интересни резултати в Шампионската лига

Много голове и интересни резултати в Шампионската лига

  • 10 дек 2025 | 00:00
  • 15364
  • 4
Ливърпул отговори на всички проблеми с победа над Интер на "Сан Сиро", ВАР с важни намеси

Ливърпул отговори на всички проблеми с победа над Интер на "Сан Сиро", ВАР с важни намеси

  • 10 дек 2025 | 00:02
  • 11884
  • 17
Неочакван герой реши проблемите на Барса

Неочакван герой реши проблемите на Барса

  • 9 дек 2025 | 23:58
  • 11748
  • 64
Де Кетеларе вдъхнови Аталанта за обрат срещу Челси

Де Кетеларе вдъхнови Аталанта за обрат срещу Челси

  • 9 дек 2025 | 23:55
  • 7341
  • 11
Байерн вече докосва директното класиране след бърз обрат, суперталант отново блести

Байерн вече докосва директното класиране след бърз обрат, суперталант отново блести

  • 9 дек 2025 | 21:39
  • 14905
  • 41
Block Out: Константин Митев е новият треньор на Димитър Калчев и Димитър Механджийски

Block Out: Константин Митев е новият треньор на Димитър Калчев и Димитър Механджийски

  • 9 дек 2025 | 15:23
  • 12456
  • 5