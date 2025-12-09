Иван Запрянов: Вече е ясен съперникът ми за МAX FIGHT

"Разработвам система за интеграция на спортните клубове в образователната система. Това трябва да бъде национален приоритет - спортът да влезе в училищата", това сподели директорът "Младежки дейности и спорт" към Община Пловдив - Иван Запрянов пред Георги Петков.

"Вече 11-а година го повтарям - спортът е начинът да се справим с всички затруднения. Когато има спорт в Пловдив, градът оживява! "

"Вече е ясен съперникът ми за срещата на MAX FIGHT в Пловдив. Съвсем скоро ще го обявим с г-н Джубрилов. Готвя се сериозно, тренирам усилено и мога да разчитам на страхотни специалисти в този етап, начело с дългогодишния ми приятел Янислав Герчев. Проведох тренировки и с "Бултрас", и в "Лаута Арми", говорил съм с много от клубовете на местно ниво, така че очаквам още през януари да се състои работна среща, на която издържано и ясно, с необходимата презентация и информация, да се аргументира пред всички какво включва идеята ми", коментира Запрянов и се върна назад във времето, към момента на създаването на веригата "Grand Arena MMA" в Пловдив, като поясни и защо бойните вечери са били преустановени:

"Не става въпрос за някакъв възникнал наш конфликт. След създаването на ММА федерацията напрежението се покачи, а всички знаят, че сме приятели с Близнаците. Просто решихме с Янислав Герчев, че не желаем да сме част от хаоса, който настана след онази вечер във Враца. Това не означава, че Стъки ни е попречил или нещо такова. С него не съм се карал никога", категоричен е Запрянов.

