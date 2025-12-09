Fight Fest обявиха още битки за второто им издание

Бойната организация Fight Fest обяви пет двубоя за предстоящото им събитие на 20-и декември в Пазарджик. В профилите в социалните мрежи на веригата феновете на бойните спортове бяха информирани за организирането на следните срещи:

Денис Милев - Теодор Илиев - 82 кг. ММА

Слави Иванов - Георги Димов - 90 кг. Бокс

Иво Бонев - Стилиян Иванов - 77 кг. ММА

Димитър Илиев - Марин Маринов - 65 кг. Бокс

На ринга в зала "Васил Левски" ще се качи и ММА боецът Алекс Христов.

Припомняме, че първо в студиото на "Sportal Fight Club" стана ясно, че в главната битка на Fight Fest 2 Митко Илиев ще се изправи срещу сърбина Йован Зделар, а не срещу първоначално планирания съперник - Живко Стоименов. Причината за рокадата е контузия на Стоименов.

В основния подгряващ двубой на вечерта новата сензация в българския професионален бокс Станислав Кунов ще се изправи срещу призьора от републикански първенства по аматьорски бокс Даниел Петров.

Бойната гала Fight Fest 2 ще бъде излъчвана на живо по Sportal.bg.