  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. "Sportal Fight Club" с детето чудо на българския кикбокс и с Галин Димов за скандалите и обвиненията

"Sportal Fight Club" с детето чудо на българския кикбокс и с Галин Димов за скандалите и обвиненията

  • 9 дек 2025 | 15:55
  • 1232
  • 0

Поредното издание на “Sportal Fight Club” e посветено на кикбокса и контрастните емоции около завършилото Световно първенство в Абу Даби.

Детето чудо на българския кикбокс Диян Димитров бе гост в студиото заедно със своя треньор Драгомир Йорданов от спортен клуб “Десант - Добрич”, за да разкажат за невероятния успех на 18-годишния ни суперталант.

Димитров вече е световен шампион и при мъжете, и то в най-конкурентната категория до 67 кг в най-тежкия правилник К-1.

Председателят на Българска конфедерация по кикбокс и муай тай Галин Димов също беше в студиото, за да говори не само за невероятно успешната 2025 година, но и за скандалите покрай проваленото домакинство на Пловдив на Световно първенство по кикбокс.

Димов предостави документи на Sportal.bg, с които се защитава от обвиненията, че той е провалил кандидатурата на България и че той е отговорен за неполучената екипировка от състезателите. Димов посочи и виновника, според него, за неосъщественото домакинство и за неразбориите с екипировката.

Ето документите, предоставени от Галин Димов на Sportal.bg, а във видеото можете да гледате гостуването на председателя, Диян Димитров и Драгомир Йорданов:

