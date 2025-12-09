Хамзат Чимаев: Алекс Перейра бяга от мен

Хамзат Чимаев поднови словесната си атака срещу Алекс Перейра, като обеща скоро да се премести в полутежка категория. Новият шампион на UFC в средна категория е убеден, че бразилецът умишлено го избягва.

По-рано тази година Чимаев най-накрая постигна това, което мнозина му предричаха още с влизането му в UFC – спечели титлата в средна категория след доминираща победа над Дрикус дю Плеси на UFC 319. Веднага след двубоя Чимаев направи това, което правят много шампиони, и започна да търси шанс за втори пояс, предизвиквайки шампиона в полутежка категория Алекс Перейра. „Поатан“ отхвърли предизвикателството, заявявайки, че е съсредоточен върху по-големи битки, но предложи на Чимаев да се състезават в някаква форма на граплинг. Според Чимаев това предложение разкрива истината – че Перейра се страхува да се бие с него.

„Това е добър мач за мен“, заяви Чимаев пред ESPN. „Всички го знаят. UFC го знаят, но не искат да ми дадат този човек. А [Перейра] каза: „О, ще се борим на жиу-жицу, борба, граплинг“, или не знам какво. Граплингът и жиу-жицу не са нашата работа. Нашата работа е UFC. Ние сме бойци на UFC.“

„Той каза, че може да се бие с [Дрикус] дю Плеси. Прие този мач, но сега казва: „О, Хамзат, това не е добра битка за мен“. И твърди, че е по-известен от мен, затова използвам името му. Братле, ако просто кажа „Здрасти“, сторито ми в Instagram има повече гледания от негов мач. Така че не мисля, че този човек е по-известен от мен.“

„Той и треньорът му, [Глоувър] Тейшейра, казват, че ако ме види в хотел или нещо подобно... братле, нямам нужда от хотел. Трябва да дойдеш в UFC. Имаш договор. Ако искаш да се биеш, давай. Защо говориш такива неща? Това са бебешки приказки. Ако искаш истинска битка, ще се срещнем някъде. Да видим кой има по-голямо сърце. Нямам проблем да се бия навсякъде – в хотел, извън хотел, където и да е. Но нашият бизнес е UFC. Това е същата битка. Влез там, изкарай пари, бий се, нека хората видят кой е истинският боец.“

„Не мисля, че той иска този мач“, продължи Чимаев. „Той го знае, UFC го знаят. Не мога да кажа нещата, които UFC казват, но ще бъде неуважително към Алекс, защото всички знаят, че този човек не е на моето ниво. Той е добър страйкър, един от най-добрите. Уважавам го за това. Има нокаутираща сила и всичко останало, но, братко, попитай когото и да е – 99 процента от хората, които гледат UFC, ще ти кажат кой ще спечели. Той го знае. Затова бяга.“

Чимаев обаче възнамерява да го преследва. Шампионът в средна категория беше откровен за мотивите си да предизвика Перейра, като те са свързани не толкова с духа на боеца, колкото с банковата му сметка.

„За мен това не е от голямо значение. Бия се с всеки“, каза Чимаев. „Важното е да плащат добре (смее се). За Алекс ще платят добре. Добри продажби на pay-per-view, ще платят повече пари за това. Затова настоявам. Но в моята категория – който и да е. Има го Имавов, има го Стрикланд, Ернандес, който и да е. Във всички тях виждам голям чек, добри пари.“

„Тези битки не ме вълнуват, но трябва да си върша работата. Трябва да правя пари. Ако има голямо име, мога да направя повече пари и тогава ще бъда развълнуван. Защото ако получиш, да речем, 3 милиона долара за битка, а после с голямо име направиш 5-6 милиона, разбира се, че ще си развълнуван. За един човек вършиш двойна работа. Имам нужда от такива битки.“

Засега изглежда малко вероятно Чимаев да получи шанс да се изправи срещу Перейра, тъй като новият шампион има работа в собствената си категория. Насурдин Имавов е ясният претендент номер едно в средна категория и най-вероятно ще бъде следващият опонент на Чимаев. И докато „Борз“ не е особено ентусиазиран от този мач, той е готов да го приеме, тъй като планира това да бъде последната му битка в категория до 84 килограма.

„Той е добро момче“, каза Чимаев за Имавов, с когото е тренирал преди. „Познавам го, той ме познава, познаваме се. Ако ме питате, не искам да се бия с него, защото се познаваме. Той е мюсюлманин, от Дагестан; между дагестанци и чеченци има много драми в интернет, всички тези неща не ми харесват, но ако UFC го иска, никога няма да кажа „не“. Ако той го иска, казах и на мениджъра му, братко, ако Насурдин иска, аз съм отворен. Ако каже, че не може да чака, докато се кача в горната категория, ще го чакам. Няма да кажа „не“. За мен няма значение. Каквото той реши, каквото UFC реши, ще видим.“

„Има много варианти. Но със сигурност искам още една битка и след това ще се кача в горната категория. Още една битка и искам да отида в следващата тегловна дивизия.“