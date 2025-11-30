Стана ясно чие е дългоочакваното завръщане на ринга на MAX FIGHT 64

Стана ясно коя знаменита фигура от бойните спортове ще направи завръщането си на MAX FIGHT 64. Това е Иван Запрянов - началник на отдел “Спорт и младежки дейности” в Община Пловдив, който е сред най-опитните и успешни бойци от близкото минало в Града под тепетата.

За това завръщане загатна в студиото на Sportal.bg Любен Джубрилов, а впоследствие се оказа, че става въпрос именно за Запрянов. Подобаващо неговото участие на ринга ще се случи в любимия му Пловдив на MAX FIGHT 64.

Ето какво написа по темата самият Запрянов:

"MAX FIGHT 64 идва в Пловдив през април и да – приех поканата да бъда част от този боен спектакъл.

Покана за завръщане на бойната сцена. Завръщане за последното ми спортно участие .

Но това няма да бъде просто мач.

Това ще бъде сцена за три големи каузи, в които вярвам с цялото си сърце:

Каузата „Спортът влиза в училище“

Ще представя пред спортната общност цялостната стратегия за интегриране на спортните клубове в образователната система.

Искам това да стане национален приоритет – спортът да бъде част от ежедневието на всяко българско дете.

Каузата „Спортът ни обединява“

Моята подготовка ще премине през бойните клубове на Локомотив Пловдив

(Лаута Арми Файт Клуб, Боксов клуб „Локомотив“, Спортен клуб по борба „Локомотив“) и бойните клубове на Ботев Пловдив (Бултрас Файт Клуб и клуб по борба „Тракиец“).

Защото спортът е силата, която може да ни обедини – и искам да го покажа с личен пример.

Каузата „Доброто е заразно“

Ще се включа в благотворителните каузи на Станислав Цанов.

Ще помогнем заедно там, където има най-голяма нужда.

MaxFight 64 в Пловдив няма да бъде просто участие.

Това ще бъде начало.

Начало на промяна, която трябва да достигне до всяко училище и всяко дете", написа Запрянов.