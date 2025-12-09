Популярни
Финално решение за боксовата битка Димитров - Кунов

  9 дек 2025 | 14:27
Финално решение за боксовата битка Димитров - Кунов

Професионалният боксов съюз промени резултата на двубоя Кристиян Димитров – Станислав Кунов. Първоначално две от съдийските карти от срещата на Max Fight 63 бяха с резултат 38:38. Третата даваше победа за Димитров.

След подадена контестация от страна на боксьора от Сливен беше задействана рядка процедура по преразглеждане на двубоя. Резултатът беше обявяване на Кристиян Димитров за победител.

„Спортно-техническата комисия извърши повторно преразглеждане и детайлен анализ насрещата, включително съдийското оценяване и техническите показатели.Комисията установи, че срещата е изключително конкурентна и балансирана – съобщиха от Професионалния боксов съюз. – Въпреки това, след внимателен преглед, членовете на комисията са единодушни, че Кристиян Димитров надделява и в четирите рунда по отношение на броя чисти и ефективни удари, съгласно критериите за оценка в професионалния бокс. В резултат на това Спортно-техническата комисия взема решение да отмени първоначално обявеното равенство и да обяви като победител в срещата Кристиян Димитров.“

34-годишният Димитров вече има 3 победи (1 с нокаут) при професионалистите. За Кунов това ще бъде първа загуба.

