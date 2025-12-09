"Shumen Fight Night" се завръща на 13-и декември

Популярни
  9 дек 2025
Общо десет двубоя ще включва бойната гала "Shumen Fight Night II", която ще се състои на 13 декември в Шумен, съобщи за БТА председателят и треньор на Спортния клуб "ММА Шумен" Калоян Колев.

Ще участват български и чуждестранни бойци в стилове MMA и кикбокс К1. От местните клубове ще се включат Виктор Иванов и Александър Занков от Спортен клуб "ММА Шумен", както и Атанас Ханджиев и Виктор Ганчев от СК "Шуменска крепост", каза Колев.

Битките ще се състоят в клетка. Програмата включва и два финални двубоя за коланите на бойната вечер. В супер тежка категория ще се изправят един срещу друг шампионът на Гърция в К1 Мариос Литис и шампионът на Турция Хасан Гьок. В полутежка категория до 95 килограма ще има друг двубой между шампиони на Гърция и Турция, добави Калоян Колев.

Бойната гала вечер ще започне в 19:00 часа на 13 декември в зала "Арена Шумен". На 12 декември от 18:00 часа в хотел "Шумен" бойците ще преминат през официалния кантар. Организатори на спортното събитие са СК "Шуменска крепост", СК "ММА Шумен", Ибраим Йоскан и Николай Колев.

