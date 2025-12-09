Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Ян Блахович показа ужасяваща аркада след UFC 323

Ян Блахович показа ужасяваща аркада след UFC 323

  • 9 дек 2025 | 15:34
  • 181
  • 0
Ян Блахович показа ужасяваща аркада след UFC 323

Бившият шампион на UFC Ян Блахович напусна UFC 323 с още едно равенство в актива си, както и с няколко нови „сувенира“ по лицето.

Някогашният носител на титлата в полутежка категория се би с Богдан Гусков в продължение на 15 тежки минути миналата събота, като нито един от двамата не успя да стигне до победата. Двама от съдиите отсъдиха равенство 28-28. Този резултат се дължи на два рунда, оценени с 10-8 в полза на Гусков, след като във втория той разклати Блахович с удар и го наложи с граунд-енд-паунд. Въпреки това полякът направи достатъчно в първия и третия рунд, за да избегне загуба.

В понеделник Блахович сподели в Инстаграм няколко снимки, показващи как зашиват аркадите му след битката. Можете да ги видите по-долу.

Блахович (29-11-2) успя да се усмихне, въпреки че отново не успя да се върне към победите. В последните си четири двубоя той има две загуби и две равенства, като е записал само една победа от 2021 г. насам.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Експерт на Международната федерация води треньорски семинар по джудо в Пазарджик

Експерт на Международната федерация води треньорски семинар по джудо в Пазарджик

  • 9 дек 2025 | 08:32
  • 393
  • 0
Кубрат Пулев: Няма контузии, остава само да се качим на ринга и да победим

Кубрат Пулев: Няма контузии, остава само да се качим на ринга и да победим

  • 8 дек 2025 | 19:10
  • 2500
  • 6
Митко Илиев: Живко Стоименов е едно болно момче, което иска да е в ММА средите

Митко Илиев: Живко Стоименов е едно болно момче, което иска да е в ММА средите

  • 8 дек 2025 | 18:24
  • 14067
  • 2
Слави Бинев: Показахме, че сме страна, в която има школа и наистина се случва нещо

Слави Бинев: Показахме, че сме страна, в която има школа и наистина се случва нещо

  • 8 дек 2025 | 18:21
  • 1570
  • 0
Станислав Митков: Можех без проблеми да си взема златото, но малко не ми достигна

Станислав Митков: Можех без проблеми да си взема златото, но малко не ми достигна

  • 8 дек 2025 | 17:46
  • 2554
  • 0
Християн Георгиев: Догодина се надявам се злато на Европейското за мъже

Християн Георгиев: Догодина се надявам се злато на Европейското за мъже

  • 8 дек 2025 | 17:41
  • 1680
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Block Out: Константин Метев е новият треньор на Димитър Калчев и Димитър Механджийски

Block Out: Константин Метев е новият треньор на Димитър Калчев и Димитър Механджийски

  • 9 дек 2025 | 15:23
  • 1565
  • 0
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 9 дек 2025 | 07:15
  • 76172
  • 33
Започва шестият кръг в Шампионската лига

Започва шестият кръг в Шампионската лига

  • 9 дек 2025 | 07:38
  • 4412
  • 3
Ботев (Пловдив) отива на лагер в Турция, "канарчетата" уредиха пет контроли

Ботев (Пловдив) отива на лагер в Турция, "канарчетата" уредиха пет контроли

  • 9 дек 2025 | 13:59
  • 1452
  • 1
Интер и Ливърпул обещават здрава битка на "Сан Сиро"

Интер и Ливърпул обещават здрава битка на "Сан Сиро"

  • 9 дек 2025 | 06:03
  • 6646
  • 3
Семейството на Любо Пенев благодари за подкрепата

Семейството на Любо Пенев благодари за подкрепата

  • 9 дек 2025 | 10:19
  • 9437
  • 5