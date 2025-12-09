Ян Блахович показа ужасяваща аркада след UFC 323

Бившият шампион на UFC Ян Блахович напусна UFC 323 с още едно равенство в актива си, както и с няколко нови „сувенира“ по лицето.

Някогашният носител на титлата в полутежка категория се би с Богдан Гусков в продължение на 15 тежки минути миналата събота, като нито един от двамата не успя да стигне до победата. Двама от съдиите отсъдиха равенство 28-28. Този резултат се дължи на два рунда, оценени с 10-8 в полза на Гусков, след като във втория той разклати Блахович с удар и го наложи с граунд-енд-паунд. Въпреки това полякът направи достатъчно в първия и третия рунд, за да избегне загуба.

В понеделник Блахович сподели в Инстаграм няколко снимки, показващи как зашиват аркадите му след битката. Можете да ги видите по-долу.

Блахович (29-11-2) успя да се усмихне, въпреки че отново не успя да се върне към победите. В последните си четири двубоя той има две загуби и две равенства, като е записал само една победа от 2021 г. насам.