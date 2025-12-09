Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Гледайте късните мачове от Шампионската лига тук
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Алекс Грозданов с ударно начало в ШЛ срещу Халкбанк с Казийски и Соколов

Алекс Грозданов с ударно начало в ШЛ срещу Халкбанк с Казийски и Соколов

  • 9 дек 2025 | 20:32
  • 1353
  • 2

Капитанът на националния отбор на България Алекс Грозданов и първенецът на Полша Богданка ЛУК (Люблин) направиха повече от отличен дебют в най-силния европейски клубен турнир - Шампионската лига за мъже.

Грозданов и компания удариха и разгромиха като домакини воденият от Радостин Стойчев турски Халкбанк (Анкара), с Матей Казийски и Цветан Соколов в състава, с 3:0 (25:20, 25:14, 25:13) в първия си мач от Група В на ШЛ, игран тази вечер пред 4221 зрители в зала "Глобус Томаш Войтошич".

Във вторите си срещи от групата Богданка ще гостува на белгийския Кнак (Рьозеларе), докато Халкбанк ще играе с Галатасарай ХДИ (Истанбул) в турското дерби. И двата двубоя са след Нова година.

Алекс Грозданов за бъдещето: Обмислям! Трябва да взема най-доброто решение!
Алекс Грозданов за бъдещето: Обмислям! Трябва да взема най-доброто решение!

Алекс Грозданов игра стабилно цял мач и завърши със 7 точки (3 блока, 1 ас и 75% ефективност в атака - +5) за успеха.

Най-полезни за Богданка станаха Кевин Сасак (2 блока, 2 аса и 75% ефективност в атака - +14) и звездата Вилфредо Леон (3 блока, 4 аса, 65% ефективност в атака и 44% позитивно посрещане - +15) с 19 и 18 точки за победата.

От друга страна Цветан Соколов, който игра само до средата на втория гейм, стана най-резултатен за Халкбанк със скромните 8 точки (1 блок и 44% ефективност в атака - +5).

Матей Казийски пък игра цял мач и се отчете с едва 6 точки (2 аса, 33% ефективност в атака и 43% позитивно посрещане - -3).

БОГДАНКА ЛУК (ЛЮБЛИН, ПОЛША) - ХАЛКБАНК (АНКАРА, ТУРЦИЯ) 3:0 (25:20, 25:14, 25:13)

БОГДАНКА: Марчин Коменда 2, Кевин Сасак 19, Вилфредо Леон 18, Джаксън Йънг 7, АЛЕКС ГРОЗДАНОВ 7, Финиън МакКарти 3 - Талес Хос-либеро (Дийнън Гийма 3, Илир Ено, Матеуш Малиновски 3)

Старши треньор: СТЕФАН АНТИГА

ХАЛКБАНК: Улаш Къяк 3, ЦВЕТАН СОКОЛОВ 8, МАТЕЙ КАЗИЙСКИ 6, Йоанди Леал 7, Ахмет Балтаджъ 1, Ертюгрюл Метин 4 - Волкан Гьоне-либеро (Броуди Хофър, Александър Сливка, Арда Бостан, Марек Шотола 2)

Старши треньор: РАДОСТИН СТОЙЧЕВ.

Снимки: CEV.EU

Следвай ни:

Още от Волейбол

Калоян Балабанов: Как върви общуването, когато всички посрещачи се казват Калоян?

Калоян Балабанов: Как върви общуването, когато всички посрещачи се казват Калоян?

  • 9 дек 2025 | 18:11
  • 815
  • 0
Георги Петров с впечатляващо постижение във Франция

Георги Петров с впечатляващо постижение във Франция

  • 9 дек 2025 | 17:43
  • 894
  • 0
Константин Митев е изумен: Съдиите взимат повече от шампиона на България! Няма закрит корт в София

Константин Митев е изумен: Съдиите взимат повече от шампиона на България! Няма закрит корт в София

  • 9 дек 2025 | 17:12
  • 7888
  • 0
Димитър Димитров заби 27 точки! Бусан с победа №7

Димитър Димитров заби 27 точки! Бусан с победа №7

  • 9 дек 2025 | 16:39
  • 1270
  • 0
Константин Митев: С Калчев и Механджийски ще тренираме 3 седмици в Бразилия

Константин Митев: С Калчев и Механджийски ще тренираме 3 седмици в Бразилия

  • 9 дек 2025 | 16:18
  • 2050
  • 0
Османи Хуанторена „прегърна“ звездите на бъдещето от турнира на Левски в София

Османи Хуанторена „прегърна“ звездите на бъдещето от турнира на Левски в София

  • 9 дек 2025 | 15:48
  • 666
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 9 дек 2025 | 07:15
  • 82675
  • 37
Интер 0:0 Ливърпул

Интер 0:0 Ливърпул

  • 9 дек 2025 | 22:00
  • 2668
  • 3
Барселона 0:0 Айнтрахт (Франкфурт), начало на мача

Барселона 0:0 Айнтрахт (Франкфурт), начало на мача

  • 9 дек 2025 | 22:00
  • 1612
  • 6
Аталанта 0:0 Челси, домакините бяха близо до гол

Аталанта 0:0 Челси, домакините бяха близо до гол

  • 9 дек 2025 | 22:01
  • 973
  • 1
Байерн вече докосва директното класиране след бърз обрат, суперталант отново блести

Байерн вече докосва директното класиране след бърз обрат, суперталант отново блести

  • 9 дек 2025 | 21:39
  • 8233
  • 31
Block Out: Константин Митев е новият треньор на Димитър Калчев и Димитър Механджийски

Block Out: Константин Митев е новият треньор на Димитър Калчев и Димитър Механджийски

  • 9 дек 2025 | 15:23
  • 10005
  • 3