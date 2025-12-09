Алекс Грозданов с ударно начало в ШЛ срещу Халкбанк с Казийски и Соколов

Капитанът на националния отбор на България Алекс Грозданов и първенецът на Полша Богданка ЛУК (Люблин) направиха повече от отличен дебют в най-силния европейски клубен турнир - Шампионската лига за мъже.

Грозданов и компания удариха и разгромиха като домакини воденият от Радостин Стойчев турски Халкбанк (Анкара), с Матей Казийски и Цветан Соколов в състава, с 3:0 (25:20, 25:14, 25:13) в първия си мач от Група В на ШЛ, игран тази вечер пред 4221 зрители в зала "Глобус Томаш Войтошич".

Във вторите си срещи от групата Богданка ще гостува на белгийския Кнак (Рьозеларе), докато Халкбанк ще играе с Галатасарай ХДИ (Истанбул) в турското дерби. И двата двубоя са след Нова година.

Алекс Грозданов за бъдещето: Обмислям! Трябва да взема най-доброто решение!

Алекс Грозданов игра стабилно цял мач и завърши със 7 точки (3 блока, 1 ас и 75% ефективност в атака - +5) за успеха.

Най-полезни за Богданка станаха Кевин Сасак (2 блока, 2 аса и 75% ефективност в атака - +14) и звездата Вилфредо Леон (3 блока, 4 аса, 65% ефективност в атака и 44% позитивно посрещане - +15) с 19 и 18 точки за победата.

От друга страна Цветан Соколов, който игра само до средата на втория гейм, стана най-резултатен за Халкбанк със скромните 8 точки (1 блок и 44% ефективност в атака - +5).

Матей Казийски пък игра цял мач и се отчете с едва 6 точки (2 аса, 33% ефективност в атака и 43% позитивно посрещане - -3).

БОГДАНКА ЛУК (ЛЮБЛИН, ПОЛША) - ХАЛКБАНК (АНКАРА, ТУРЦИЯ) 3:0 (25:20, 25:14, 25:13)

БОГДАНКА: Марчин Коменда 2, Кевин Сасак 19, Вилфредо Леон 18, Джаксън Йънг 7, АЛЕКС ГРОЗДАНОВ 7, Финиън МакКарти 3 - Талес Хос-либеро (Дийнън Гийма 3, Илир Ено, Матеуш Малиновски 3)

Старши треньор: СТЕФАН АНТИГА

ХАЛКБАНК: Улаш Къяк 3, ЦВЕТАН СОКОЛОВ 8, МАТЕЙ КАЗИЙСКИ 6, Йоанди Леал 7, Ахмет Балтаджъ 1, Ертюгрюл Метин 4 - Волкан Гьоне-либеро (Броуди Хофър, Александър Сливка, Арда Бостан, Марек Шотола 2)

Старши треньор: РАДОСТИН СТОЙЧЕВ.

Снимки: CEV.EU