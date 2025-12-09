Калоян Балабанов: Как върви общуването, когато всички посрещачи се казват Калоян?

Гост в епизод 127 на подкаста "Първо темпо" е състезателят на Нефтохимик Калоян Балабанов. В подкаста той разказа някои изключително интересни подробности, а и истории, свързани с кариерата му:
- Как е започнал да играе волейбол във Варна?
- Дългата коса и как пречи на представянето на волейболистите?
- Особеностите на зала "Христо Борисов"'
- Защо посрещач с лява ръка?
- Шампионската титла с Нефтохимик през сезон 2022/23
- Преминаването в Чешке Будьовице, Шампионската лига и треньорът Анджей Ковал
- Завръщане в Монтана след чешкия период, а впоследствие и в Нефтохимик
- Забавни истории със съотборници - как японец поздравява банкови служители, как върви общуването, когато всички посрещачи се казват Калоян?
- Сравнение между Анджей Ковал, Даниел Пеев и Франческо Кадеду
- Препоръка за следващ гост.