  Калоян Балабанов: Как върви общуването, когато всички посрещачи се казват Калоян?

Калоян Балабанов: Как върви общуването, когато всички посрещачи се казват Калоян?

  • 9 дек 2025 | 18:11
  • 287
  • 0

Гост в епизод 127 на подкаста "Първо темпо" е състезателят на Нефтохимик Калоян Балабанов. В подкаста той разказа някои изключително интересни подробности, а и истории, свързани с кариерата му:

- Как е започнал да играе волейбол във Варна?

- Дългата коса и как пречи на представянето на волейболистите?

- Особеностите на зала "Христо Борисов"'

- Защо посрещач с лява ръка?

- Шампионската титла с Нефтохимик през сезон 2022/23

- Преминаването в Чешке Будьовице, Шампионската лига и треньорът Анджей Ковал

- Завръщане в Монтана след чешкия период, а впоследствие и в Нефтохимик

- Забавни истории със съотборници - как японец поздравява банкови служители, как върви общуването, когато всички посрещачи се казват Калоян?

- Сравнение между Анджей Ковал, Даниел Пеев и Франческо Кадеду

- Препоръка за следващ гост.

