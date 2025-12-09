Супер Алекс Николов със 17 точки и MVP, Лубе с лесна победа на старта в ШЛ

Националът Александър Николов и неговият Кучине Лубе (Чивитанова) започнаха с лесна победа в тазгодишното издание на най-силния европейски клубен турнир - Шампионската лига за мъже. Играчите на Джампаоло Медей биха без особени проблеми у дома френския Монпелие с 3:0 (25:16, 25:17, 25:22) в първата си среща от Група Е на турнира, играна тази вечер пред над 2500 зрители.

Вторият мач за Лубе в групата, който ще бъде след Нова година, ще бъде гостуване на белгийският Волей Хаасроде (Лювен). Двубоят е на 7 януари (сряда) от 21,30 часа българско време.

Алекс Николов изигра поредния си отличен мач за Лубе и стана най-полезен със 17 точки (1 блок, 3 аса и 81% ефективност в атака - +12) за победата.

Впоследствие Николов бе избран и за Най-полезен играч (MVP) на мача.

Ерик Льопки и Матиа Ботоло добавиха още 11 и 10 точки за успеха.

За тима на Монпелие Есекиел Паласиос (1 ас, 67% ефективност в атака и 57% позитивно посрещане - +8) и Томас Лопес Паскуал (71% ефективност в атака и 52% позитивно посрещане - +7) реализираха 13 и 12 точки.

КУЧИНЕ ЛУБЕ (ЧИВИТАНОВА, ИТАЛИЯ) - МОНПЕЛИЕ ХСК ВБ (МОНПЕЛИЕ, ФРАНЦИЯ) 3:0 (25:16, 25:17, 25:22)

ЛУБЕ: Матиа Бонинфанте 4, Ерик Льопки 11, АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ 17, Матиа Ботоло 10, Марко Подрасчанин 3, Джовани Гарджуло 8 - Фабио Балазо-либеро (Ноа Дуфлос-Роси 1)

Старши треньор: ДЖАМПАОЛО МЕДЕЙ

МОНПЕЛИЕ: Матиас Санчес 1, Винсен Матиас 4, Есекиел Паласиос 13, Томас Лопес Паскуал 12, Итън Джейнлис 1, Кентен Жуфроа 4 - Корентен Фелу-либеро (Океа Маре 4, Максим Ервоа 2, Артур Пиацета)

Старши треньор: ЛОИК ЛЬО МАРЕК.

