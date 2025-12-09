Георги Петров с впечатляващо постижение във Франция

Българският волейболист Георги Петров прави изключително силен сезон в шампионата на Франция.

Георги Петров и неговият Гранд Нанси победиха Сен-Жан д’Илак с 3:1 (25:17, 25:20, 25:27, 25:21) в мач от 9-ия кръг на LBM.

Петров игра дял мач и записа 15 точки (4 блок, 42% ефективност в атака, 33% перфектно и 62% позитивно посрещане - +8).

Така Георги Петров излезе начело в класацията за блокировачи с 27 блокади от началото на сезона.

Освен това Георги Петров е на второ място сред най-добрите посрещачи.