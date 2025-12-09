Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Гледайте късните мачове от Шампионската лига тук
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Къртев, Колев и ПАОК тръгнаха с победа за "Чалъндж къп"

Къртев, Колев и ПАОК тръгнаха с победа за "Чалъндж къп"

  • 9 дек 2025 | 21:49
  • 167
  • 0
Къртев, Колев и ПАОК тръгнаха с победа за "Чалъндж къп"

Българските волейболисти Николай Къртев и Николай Колев и техният ПАОК (Солун) започнаха с победа участието си в третия по сила европейски клубен турнир "Чалъндж къп". ПАОК обърна и се наложи като гост на кипърския Пафиакос (Пафос) с 3:1 (21:25, 25:23, 25:21, 25:17) в първи мач от 1/16-финала помежду им в турнира, игран тази вечер.

Срещата-реванш между двата тима е на 7 януари догодина (сряда) от 18,30 часа българско време. ПАОК се нуждае само от два спечелени гейма, за да продължи напред за "Чалъндж къп".

Николай Къртев започна като титуляр за ПАОК, но бе сменен още в първия гейм от съименникът си Николай Колев, който остана до края на мача. Колев завърши с 5 точки (1 блок, 1 ас и 50% ефективност в атака - +3) за успеха.

Над всички за гръцкия тим бе Фернандо Ернандес Рамос със страхотните 21 точки (3 аса и 53% ефективност в атака - +12). Менелаос Кокинакис и новото попълнение - американският национал Джефри Джендрик, добавиха още 12 и 11 точки за победата.

За домакините от Пафос Николаос Елефтериу също реализира 21 точки (3 блока, 1 ас и 39% ефективност в атака - +11), докато Томас Родригес приключи с 14 точки.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Калоян Балабанов: Как върви общуването, когато всички посрещачи се казват Калоян?

Калоян Балабанов: Как върви общуването, когато всички посрещачи се казват Калоян?

  • 9 дек 2025 | 18:11
  • 816
  • 0
Георги Петров с впечатляващо постижение във Франция

Георги Петров с впечатляващо постижение във Франция

  • 9 дек 2025 | 17:43
  • 897
  • 0
Константин Митев е изумен: Съдиите взимат повече от шампиона на България! Няма закрит корт в София

Константин Митев е изумен: Съдиите взимат повече от шампиона на България! Няма закрит корт в София

  • 9 дек 2025 | 17:12
  • 7898
  • 0
Димитър Димитров заби 27 точки! Бусан с победа №7

Димитър Димитров заби 27 точки! Бусан с победа №7

  • 9 дек 2025 | 16:39
  • 1272
  • 0
Константин Митев: С Калчев и Механджийски ще тренираме 3 седмици в Бразилия

Константин Митев: С Калчев и Механджийски ще тренираме 3 седмици в Бразилия

  • 9 дек 2025 | 16:18
  • 2052
  • 0
Османи Хуанторена „прегърна“ звездите на бъдещето от турнира на Левски в София

Османи Хуанторена „прегърна“ звездите на бъдещето от турнира на Левски в София

  • 9 дек 2025 | 15:48
  • 666
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 9 дек 2025 | 07:15
  • 82750
  • 37
Интер 0:0 Ливърпул

Интер 0:0 Ливърпул

  • 9 дек 2025 | 22:00
  • 2685
  • 3
Барселона 0:0 Айнтрахт (Франкфурт)

Барселона 0:0 Айнтрахт (Франкфурт)

  • 9 дек 2025 | 22:00
  • 1623
  • 6
Аталанта 0:0 Челси, домакините бяха близо до гол

Аталанта 0:0 Челси, домакините бяха близо до гол

  • 9 дек 2025 | 22:01
  • 994
  • 1
Байерн вече докосва директното класиране след бърз обрат, суперталант отново блести

Байерн вече докосва директното класиране след бърз обрат, суперталант отново блести

  • 9 дек 2025 | 21:39
  • 8287
  • 31
Block Out: Константин Митев е новият треньор на Димитър Калчев и Димитър Механджийски

Block Out: Константин Митев е новият треньор на Димитър Калчев и Димитър Механджийски

  • 9 дек 2025 | 15:23
  • 10022
  • 3