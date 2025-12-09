Къртев, Колев и ПАОК тръгнаха с победа за "Чалъндж къп"

Българските волейболисти Николай Къртев и Николай Колев и техният ПАОК (Солун) започнаха с победа участието си в третия по сила европейски клубен турнир "Чалъндж къп". ПАОК обърна и се наложи като гост на кипърския Пафиакос (Пафос) с 3:1 (21:25, 25:23, 25:21, 25:17) в първи мач от 1/16-финала помежду им в турнира, игран тази вечер.

Срещата-реванш между двата тима е на 7 януари догодина (сряда) от 18,30 часа българско време. ПАОК се нуждае само от два спечелени гейма, за да продължи напред за "Чалъндж къп".

Николай Къртев започна като титуляр за ПАОК, но бе сменен още в първия гейм от съименникът си Николай Колев, който остана до края на мача. Колев завърши с 5 точки (1 блок, 1 ас и 50% ефективност в атака - +3) за успеха.

Над всички за гръцкия тим бе Фернандо Ернандес Рамос със страхотните 21 точки (3 аса и 53% ефективност в атака - +12). Менелаос Кокинакис и новото попълнение - американският национал Джефри Джендрик, добавиха още 12 и 11 точки за победата.

За домакините от Пафос Николаос Елефтериу също реализира 21 точки (3 блока, 1 ас и 39% ефективност в атака - +11), докато Томас Родригес приключи с 14 точки.