Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Гледайте късните мачове от Шампионската лига тук
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Силна Мария Колева с 13 точки, Прая Клуб с отличен старт на клубния Мондиал

Силна Мария Колева с 13 точки, Прая Клуб с отличен старт на клубния Мондиал

  • 9 дек 2025 | 20:59
  • 424
  • 0

Националката Мария Колева и нейният Дентил/Прая Клуб (Уберландия) стартираха отлично участието си на Световното клубно първенство, което започна днес в Сао Пауло. Колева и съотборничките й надиграха категорично египетския Замалек (Гиза) с 3:0 (25:11, 25:17, 25:15) в първата си среща от Група В на клубния Мондиал, игран този следобед пред над 1000 зрители.

Утре (10 декември) Прая Клуб ще изиграе втория си мач от групата срещу американския Орландо Валкирис, който днес започна със загуба от италианския гранд Просеко ДОК Имоко (Конеляно) с 0:3 гейма. Двубоят е отново от 15,00 часа българско време.

Мария Колева се включи много силно като резерва още в първия гейм за Прая и стана най-полезна с 13 точки (65% ефективност в атака и 40% перфектно посрещане) за победата. С толкова завърши и Милка Силва (1 блок и 92% ефективност в атака) за успеха.

За тима на Замалек Еасса Токааллах завърши с 11 точки.

Снимки: en.volleyballworld.com

Следвай ни:

Още от Волейбол

Калоян Балабанов: Как върви общуването, когато всички посрещачи се казват Калоян?

Калоян Балабанов: Как върви общуването, когато всички посрещачи се казват Калоян?

  • 9 дек 2025 | 18:11
  • 815
  • 0
Георги Петров с впечатляващо постижение във Франция

Георги Петров с впечатляващо постижение във Франция

  • 9 дек 2025 | 17:43
  • 895
  • 0
Константин Митев е изумен: Съдиите взимат повече от шампиона на България! Няма закрит корт в София

Константин Митев е изумен: Съдиите взимат повече от шампиона на България! Няма закрит корт в София

  • 9 дек 2025 | 17:12
  • 7894
  • 0
Димитър Димитров заби 27 точки! Бусан с победа №7

Димитър Димитров заби 27 точки! Бусан с победа №7

  • 9 дек 2025 | 16:39
  • 1272
  • 0
Константин Митев: С Калчев и Механджийски ще тренираме 3 седмици в Бразилия

Константин Митев: С Калчев и Механджийски ще тренираме 3 седмици в Бразилия

  • 9 дек 2025 | 16:18
  • 2051
  • 0
Османи Хуанторена „прегърна“ звездите на бъдещето от турнира на Левски в София

Османи Хуанторена „прегърна“ звездите на бъдещето от турнира на Левски в София

  • 9 дек 2025 | 15:48
  • 666
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 9 дек 2025 | 07:15
  • 82726
  • 37
Интер 0:0 Ливърпул

Интер 0:0 Ливърпул

  • 9 дек 2025 | 22:00
  • 2683
  • 3
Барселона 0:0 Айнтрахт (Франкфурт)

Барселона 0:0 Айнтрахт (Франкфурт)

  • 9 дек 2025 | 22:00
  • 1622
  • 6
Аталанта 0:0 Челси, домакините бяха близо до гол

Аталанта 0:0 Челси, домакините бяха близо до гол

  • 9 дек 2025 | 22:01
  • 988
  • 1
Байерн вече докосва директното класиране след бърз обрат, суперталант отново блести

Байерн вече докосва директното класиране след бърз обрат, суперталант отново блести

  • 9 дек 2025 | 21:39
  • 8266
  • 31
Block Out: Константин Митев е новият треньор на Димитър Калчев и Димитър Механджийски

Block Out: Константин Митев е новият треньор на Димитър Калчев и Димитър Механджийски

  • 9 дек 2025 | 15:23
  • 10016
  • 3