Силна Мария Колева с 13 точки, Прая Клуб с отличен старт на клубния Мондиал

Националката Мария Колева и нейният Дентил/Прая Клуб (Уберландия) стартираха отлично участието си на Световното клубно първенство, което започна днес в Сао Пауло. Колева и съотборничките й надиграха категорично египетския Замалек (Гиза) с 3:0 (25:11, 25:17, 25:15) в първата си среща от Група В на клубния Мондиал, игран този следобед пред над 1000 зрители.

Утре (10 декември) Прая Клуб ще изиграе втория си мач от групата срещу американския Орландо Валкирис, който днес започна със загуба от италианския гранд Просеко ДОК Имоко (Конеляно) с 0:3 гейма. Двубоят е отново от 15,00 часа българско време.

Мария Колева се включи много силно като резерва още в първия гейм за Прая и стана най-полезна с 13 точки (65% ефективност в атака и 40% перфектно посрещане) за победата. С толкова завърши и Милка Силва (1 блок и 92% ефективност в атака) за успеха.

За тима на Замалек Еасса Токааллах завърши с 11 точки.

Снимки: en.volleyballworld.com