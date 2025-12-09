Леклер: Следващата година ще е решаваща

Звездата на Ферари Шарл Леклер напомни днес, че сезон 2026 във Формула 1 ще е „решаващ“ – както за развитието на спорта по новите технически правила, така и за шансовете на Скудерията да се върне на върха на класирането. И най-вероятно, и за неговото бъдеще в Маранело.

„Изминалият сезон се оказа сложен и труден за нас – обясни Леклер. – Но целият отбор очаква с невероятна мотивация следващата кампания.

Been here all season 😤 pic.twitter.com/CXUJbILvWF — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) December 9, 2025

„Предстоят големи промени и за всички във Ферари това е отлична възможност да покажем на какво сме способни. Така че, сега или никога и аз наистина се надявам, че ние ще започнем правилно новата ера в развитието на спорта. Това е важно за следващите 4 години.

„Вярвам, че мога да стане световен шампион с Ферари. Следващата година ще е решаваща за това.“

Снимки: Gettyimages