Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Американец беше най-бърз в последния тест във Формула 1 за годината

Американец беше най-бърз в последния тест във Формула 1 за годината

  • 9 дек 2025 | 18:03
  • 510
  • 0

Американецът Джак Крауфорд беше най-бърз в последния тест във Формула 1 за 2025 година, който се проведе днес на пистата „Яс Марина“ в Абу Даби.

За разлика от предсезонните тестове, в които отборите имат право да използва само по една кола, днес те имаха правото да използва два автомобила. В един от тях те трябваше да сложат млад състезател (пилот с по-малко от три старта във Формула 1), а другата беше използване за тестване на гумите за сезон 2026.

Тези коли бяха сегашните, но с известни модификации, които да репликират очакваните нива на притискане догодина. Основните промени бяха свързани с ъглите на атака на крилата и вдигането на шаситата по-високо.

Мерцедес и Ферари вече тестват активната аеродинамика на предните крила
Мерцедес и Ферари вече тестват активната аеродинамика на предните крила

Най-бърз в теста с време от 1:23.766 беше младият пилот на Астън Мартин Крауфорд, който изпревари с 0.081 секунди резервният пилот на Алпин Паул Арон, който кара за Заубер в рамките на днешния тестов ден. Тройката с изоставане от 0.154 оформи Люк Браунинг с Уилямс, а зад него в топ 5 влязоха още Фредерик Вести (Мерцедес) и Аюму Иваса (Ред Бул).

Най-бърз от пилотите с колите мулета беше Андреа Кими Антонели, който беше и най-активният пилот днес, навъртайки цели 157 обиколки. В своя най-бърз тур италианецът постигна 1:25.170, което му отреди шестото място в общото класиране с пасив от 1.159 от Крауфорд.

От титулярите във Формула 1 участие в теста не взеха Макс Верстапен, Джордж Ръсел, Фернандо Алонсо, Ланс Строл и Франко Колапинто. В рамките на деня имаше само един инцидент, дело на Рио Хиракава с Хаас, който се завъртя и удари в първия завой, което доведе до временното спиране на сесията. Отделно Естебан Окон направи само четири обиколки в рамките на следобедните часове заради повреда в болида на Хаас.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Мерцедес и Ферари вече тестват активната аеродинамика на предните крила

Мерцедес и Ферари вече тестват активната аеродинамика на предните крила

  • 9 дек 2025 | 13:20
  • 1516
  • 1
На Острова кръстиха улица на Ландо Норис

На Острова кръстиха улица на Ландо Норис

  • 8 дек 2025 | 21:17
  • 1359
  • 2
Решено: Норис ще се състезава с №1 догодина

Решено: Норис ще се състезава с №1 догодина

  • 8 дек 2025 | 19:51
  • 5692
  • 0
В Англия: Доктор Марко си тръгва от Ред Бул този месец

В Англия: Доктор Марко си тръгва от Ред Бул този месец

  • 8 дек 2025 | 19:25
  • 2331
  • 0
Как стратегията на Макларън обезсили устрема на Верстапен

Как стратегията на Макларън обезсили устрема на Верстапен

  • 8 дек 2025 | 19:14
  • 3440
  • 0
Името Заубер изчезва от Формула 1 след 617 старта

Името Заубер изчезва от Формула 1 след 617 старта

  • 8 дек 2025 | 18:47
  • 2719
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Враца) 0:0 Монтана, червен картон за Важебах Сакор

Ботев (Враца) 0:0 Монтана, червен картон за Важебах Сакор

  • 9 дек 2025 | 18:15
  • 3995
  • 7
Block Out: Константин Митев е новият треньор на Димитър Калчев и Димитър Механджийски

Block Out: Константин Митев е новият треньор на Димитър Калчев и Димитър Механджийски

  • 9 дек 2025 | 15:23
  • 5854
  • 1
По-малко от месец след своето завръщане Херо отнесе солено наказание от БФС

По-малко от месец след своето завръщане Херо отнесе солено наказание от БФС

  • 9 дек 2025 | 16:51
  • 8126
  • 13
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 9 дек 2025 | 07:15
  • 77585
  • 34
Започна шестият кръг в Шампионската лига, Мартинш най-сетне даде преднина на Олимпиакос

Започна шестият кръг в Шампионската лига, Мартинш най-сетне даде преднина на Олимпиакос

  • 9 дек 2025 | 17:25
  • 8421
  • 3
Семейството на Любо Пенев благодари за подкрепата

Семейството на Любо Пенев благодари за подкрепата

  • 9 дек 2025 | 10:19
  • 14398
  • 6