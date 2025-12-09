Американец беше най-бърз в последния тест във Формула 1 за годината

Американецът Джак Крауфорд беше най-бърз в последния тест във Формула 1 за 2025 година, който се проведе днес на пистата „Яс Марина“ в Абу Даби.

Solid gold, baby 😍@LandoNorris is back in the @McLarenF1 MCL39 for post-season testing, sporting a special-edition gold helmet 💛#F1 pic.twitter.com/CLcqIBm3Fc — Formula 1 (@F1) December 9, 2025

За разлика от предсезонните тестове, в които отборите имат право да използва само по една кола, днес те имаха правото да използва два автомобила. В един от тях те трябваше да сложат млад състезател (пилот с по-малко от три старта във Формула 1), а другата беше използване за тестване на гумите за сезон 2026.

Getting settled right in at @redbullracing 💪@Isack_Hadjar is in action for the senior team at the post-season test, for the first time since his promotion#F1 pic.twitter.com/kYm1uLmjVc — Formula 1 (@F1) December 9, 2025

Тези коли бяха сегашните, но с известни модификации, които да репликират очакваните нива на притискане догодина. Основните промени бяха свързани с ъглите на атака на крилата и вдигането на шаситата по-високо.

Мерцедес и Ферари вече тестват активната аеродинамика на предните крила

Най-бърз в теста с време от 1:23.766 беше младият пилот на Астън Мартин Крауфорд, който изпревари с 0.081 секунди резервният пилот на Алпин Паул Арон, който кара за Заубер в рамките на днешния тестов ден. Тройката с изоставане от 0.154 оформи Люк Браунинг с Уилямс, а зад него в топ 5 влязоха още Фредерик Вести (Мерцедес) и Аюму Иваса (Ред Бул).

Най-бърз от пилотите с колите мулета беше Андреа Кими Антонели, който беше и най-активният пилот днес, навъртайки цели 157 обиколки. В своя най-бърз тур италианецът постигна 1:25.170, което му отреди шестото място в общото класиране с пасив от 1.159 от Крауфорд.

От титулярите във Формула 1 участие в теста не взеха Макс Верстапен, Джордж Ръсел, Фернандо Алонсо, Ланс Строл и Франко Колапинто. В рамките на деня имаше само един инцидент, дело на Рио Хиракава с Хаас, който се завъртя и удари в първия завой, което доведе до временното спиране на сесията. Отделно Естебан Окон направи само четири обиколки в рамките на следобедните часове заради повреда в болида на Хаас.

