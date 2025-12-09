Популярни
Мерцедес и Ферари вече тестват активната аеродинамика на предните крила

Отборите на Мерцедес и Ферари вече започнаха тестове на писта с активни аеродинамични елементи на предните си крила.

Активните елементи на предните крила са част от новите технически правила, които ще влязат в сила във Формула 1 догодина. Те предвиждат пилотите да могат да променят ъглите на атака в движение и на предните, и на задните си крила, при това без значени дали са на по-малко от секунда, или не спрямо пилота пред тях, както беше с DRS.

А в началното на днешния тест на гумите за сезон 2026, който се провежда на „Яс Марина“, отборът на Мерцедес се появи с едно на пръв поглед странно приспособление на предното си крило. То представлява две хидравлични тръби, които излизат от отвора за охлаждане на пилота в предния край на носа. Впоследствие те достигат до елементите на предното крило, които позволява на пилота да променя ъгъла на атака в движение.

Това не е нещо забранено, тъй като на отборите им е било дадено специално разрешение да разработят подобна система за този тест, ако искат. Според информацията на Пирели единствено Мерцедес и Ферари са се възползвали от тази възможност, но при Скудерията системата не е толкова видима, колкото при Сребърните стрели.

