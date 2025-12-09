Популярни
  2. Пари Сен Жермен
  3. Собствениците на Пари Сен Жермен ще купят белгийски клуб

  • 9 дек 2025 | 17:51
  • 479
  • 0
Катарските собственици на европейския клубен шампион Пари Сен Жермен ще закупят белгийския клуб Ойпен, съобщuха от самата компания Qatar Sports Investments (QSi).

QSI потвърди в прессъобщение във вторник, че е подписала меморандум за разбирателство (MOU) за пълно придобиване на втородивизионния тим от Белгия, добавяйки, че ще поеме контрола над „всички свързани спортни, търговски и оперативни активи“.

Ойпен беше собственост на катарската Aspire Zone Foundation, държавно финансирана организация, чиято цел е да развива спортни таланти и да подобрява спортната репутация на Катар, от юни 2012 г.

Компанията QSi, чийто ръководител е президентът на парижани Насер Ал-Хелаифи, е постигнала споразумение за закупуването на Ойпен, който заема седмата позиция в класирането на второто ниво на белгийския футбол.

Сделката ще доближава QSi до целите, които включват достигане до модел на притежание на много отбори в различни страни, по подобие на собствениците на Манчестър Сити от City Football Group, който контролират мрежа от футболни тимове в целия свят. Португалският Брага също е собственост на катарската компания.

Очаква се QSi да засили управлението на Ойпен и да разшири търговските операции на клуба, като същевременно подобри развитието на юношеската школа.

