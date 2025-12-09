Собствениците на Пари Сен Жермен ще купят белгийски клуб

Катарските собственици на европейския клубен шампион Пари Сен Жермен ще закупят белгийския клуб Ойпен, съобщuха от самата компания Qatar Sports Investments (QSi).

QSI потвърди в прессъобщение във вторник, че е подписала меморандум за разбирателство (MOU) за пълно придобиване на втородивизионния тим от Белгия, добавяйки, че ще поеме контрола над „всички свързани спортни, търговски и оперативни активи“.

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗘𝗟 ! 𝗤𝗦𝗜 𝗥𝗔𝗖𝗛𝗘̀𝗧𝗘 𝗟𝗘 𝗖𝗟𝗨𝗕 𝗕𝗘𝗟𝗚𝗘 𝗗𝗨 𝗞𝗔𝗦 𝗘𝗨𝗣𝗘𝗡 (7e de D2 🇧🇪) ! 💰✅



C’est le troisième investissement de Qatar Sports Investment dans le football :



🇫🇷 PSG

🇵🇹 Braga

🇧🇪 Eupen pic.twitter.com/xQsDpLVgWK — BeFootball (@_BeFootball) December 9, 2025

Ойпен беше собственост на катарската Aspire Zone Foundation, държавно финансирана организация, чиято цел е да развива спортни таланти и да подобрява спортната репутация на Катар, от юни 2012 г.

Компанията QSi, чийто ръководител е президентът на парижани Насер Ал-Хелаифи, е постигнала споразумение за закупуването на Ойпен, който заема седмата позиция в класирането на второто ниво на белгийския футбол.

🇶🇦 Qatar Sports Investments a annoncé le rachat prochain du KAS Eupen, actuel pensionnaire de la deuxième division belge.



« Un marché footballistique très attractif, où la forte concurrence entre des équipes de grande qualité favorise le développement des talents dans tout le… pic.twitter.com/xMw5M6AGNb — Media Parisien (@MediaParisien) December 9, 2025

Сделката ще доближава QSi до целите, които включват достигане до модел на притежание на много отбори в различни страни, по подобие на собствениците на Манчестър Сити от City Football Group, който контролират мрежа от футболни тимове в целия свят. Португалският Брага също е собственост на катарската компания.

Очаква се QSi да засили управлението на Ойпен и да разшири търговските операции на клуба, като същевременно подобри развитието на юношеската школа.