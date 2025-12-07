Популярни
ПСЖ включи на пета скорост

  • 7 дек 2025 | 00:32
  • 314
  • 0
ПСЖ включи на пета скорост

Шампионът Пари Сен Жермен постигна разгромна победа с 5:0 над Рен в двубой от 15-ия кръг на Лига 1. Хвича Кварацхелия отбеляза две попадения за тима на Луис Енрике, а останалите голове бяха дело на Сени Маюлу, Ибрахим Мбайе и Гонсало Рамош. Гостите пък играха в сочвек по-малко в последния четвърт час заради червен картон на Жереми Жаке.

Въпреки победата, парижани остават втори в класирането, защото по-рано днес водачът Ланс не сгреши при визитата си на Нант и има точка аванс пред европейския клубен първенец. Рен прекъсна серията си от четири поредни успеха в първенството и заема шеста позиция в подреждането.

Матвей Сафонов застана за първи път през сезона под рамката за ПСЖ, а в предни позиции стартираха Канг-Ин Лий, Брадли Баркола и Хвича Кварацхелия. Рен излезе в атака с намиращите се отлична форма Брийл Емболо и Естебан Льопол, но те не получиха никакви шансове да се разпишат.

Начало на головата фиеста постави Кварацхелия в 28-ата минута. Грузинецът се разходи между цялата защита на Рен, след което с много силен и точен удар от границата на наказателното поле матира Брис Самба. В края на полувремето Сени Маюлу получи пас от Жоао Невеш и покачи на 2:0.

Малко след почивката гредата лиши Маюлу от втори гол, но домакините продължиха да притискат съперника и в 67-ата минута Кварацхелия беше точен с мощен шут от няколко метра. Четвърт час преди края Рен остана в намален състав и парижани се възползваха. В 88-ата минута Ибрахим Мбайе отбеляза дебютното си попадение на "Парк де Пренс", а в добавеното време Гонсало Рамош оформи убедителната победа на шампионите.

В средата на следващата седмица ПСЖ ще гостува на Атлетик Билбао в Шампионската лига, а след това има и визита на Метц в първенството.

Снимки: Imago

