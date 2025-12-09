Популярни
Мареска обясни защо Палмър няма да играе срещу Аталанта и коментира контузията на Делап

  • 9 дек 2025 | 00:40
  • 265
  • 0

Мениджърът на Челси Енцо Мареска обясни защо няма да разчита на звездата на тима Коул Палмър в предстоящото гостуване на Аталанта в Шампионската лига. Той също така говори и за контузията на Лиъм Делап, която нападателят получи при нулевото реми с Борнемут.

„Това е част от процеса на Коул в момента. Той не е на разположение, защото не може да изиграе два мача за три дни. Така че това беше планирано и е с цел да го съхраним. За щастие, Делап няма фрактура на рамото, което е добра новина. Честно казано, все още не знаем колко дълго ще отсъства той. Лиъм вече отсъства два месеца по-рано през сезона, което беше жалко за него и за нас. Жоао Педро, Педро Нето и Тайрик Джордж играха като „деветки“ през кампанията. Така че се опитваме да намерим решения, знаейки, че Лиъм е важен футболист за нас. Той се нуждаеше от изиграването на мачове, за да подобри формата си. За съжаление, сега той е аут и ще се опитаме да намерим решения“, коментира Мареска на пресконференцията си.

Той също така беше попитан дали е притеснен от факта, че това ще бъде трета поредна визита за неговия тим. „Що се отнася до гостуванията ни, в Премиър лийг имаме повече точки далеч от дома, отколкото на наш терен. В Шампионската лига пък от две визити имаме равенство и загуба. Аз обаче мисля, че нещата винаги се балансират в края на сезона. По отношение на гостуванията, не казвам, че сме свикнали с това, защото това е трудно, но не се отнася само за визитите, тъй като нямаме достатъчно време между мачовете ни. Играем през два дни, но се опитваме да се адаптираме“, добави италианският специалист.

Снимки: Gettyimages

