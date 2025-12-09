Мареска обясни защо Палмър няма да играе срещу Аталанта и коментира контузията на Делап

Мениджърът на Челси Енцо Мареска обясни защо няма да разчита на звездата на тима Коул Палмър в предстоящото гостуване на Аталанта в Шампионската лига. Той също така говори и за контузията на Лиъм Делап, която нападателят получи при нулевото реми с Борнемут.

„Това е част от процеса на Коул в момента. Той не е на разположение, защото не може да изиграе два мача за три дни. Така че това беше планирано и е с цел да го съхраним. За щастие, Делап няма фрактура на рамото, което е добра новина. Честно казано, все още не знаем колко дълго ще отсъства той. Лиъм вече отсъства два месеца по-рано през сезона, което беше жалко за него и за нас. Жоао Педро, Педро Нето и Тайрик Джордж играха като „деветки“ през кампанията. Така че се опитваме да намерим решения, знаейки, че Лиъм е важен футболист за нас. Той се нуждаеше от изиграването на мачове, за да подобри формата си. За съжаление, сега той е аут и ще се опитаме да намерим решения“, коментира Мареска на пресконференцията си.

🚨🛑 Cole Palmer, out of Chelsea squad to face Atalanta on Tuesday.



“It’s a way to protect Cole after his injury. He can’t play three games in one week”, says Enzo Maresca. pic.twitter.com/GcOPYB8Hld — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 8, 2025

Той също така беше попитан дали е притеснен от факта, че това ще бъде трета поредна визита за неговия тим. „Що се отнася до гостуванията ни, в Премиър лийг имаме повече точки далеч от дома, отколкото на наш терен. В Шампионската лига пък от две визити имаме равенство и загуба. Аз обаче мисля, че нещата винаги се балансират в края на сезона. По отношение на гостуванията, не казвам, че сме свикнали с това, защото това е трудно, но не се отнася само за визитите, тъй като нямаме достатъчно време между мачовете ни. Играем през два дни, но се опитваме да се адаптираме“, добави италианският специалист.

🗣️ Enzo Maresca confirms Liam Delap has not suffered a fracture after going off against Bournemouth with a shoulder injury. "Fortunately, he has not fractured anything. How long he will be out? Not sure, to be honest." pic.twitter.com/GXq9adDRtn — Ben Jacobs (@JacobsBen) December 8, 2025

