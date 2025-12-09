Оскар Пиастри защити прилагането на "Папая правилата" в Макларън през 2025 година

Пилотът на Макларън Оскар Пиастри защити прилагането на „Папая правилата“ в британския тим в хода на изминалия сезон 2025 във Формула 1.

Въпросните „Папая правила“, които за широката аудитория не е много ясно какво точно гласят, бяха обект на множество дискусии сред фенове и анализатори през цялата година. Пиастри обаче обясни, че прилагането на „Папая правилата“ е позволило на него и Ландо Норис да се борят като равни за световната титла, която в крайна сметка беше спечелена от британеца, докато Пиастри завърши трети, на 13 точки зад него и на 11 зад Макс Верстапен.

Оскар Пиастри: Той все още си е Ландо Норис, не се е превърнал в Супермен

„Това е доказателство за начина, по който ние се състезаваме. Не е лесно да се бориш за две титли с двама много изравнени пилоти, но това е проблем, който ние знаехме, че ще имаме. В крайна сметка аз смятам, че има много добри неща, които излязоха от тази ситуация. Да, имаше трудни моменти с повече напрежение, но смятам, че и аз, и Ландо станахме по-добри пилоти от факта, че се натискахме един друг.



„На моменти това беше некомфортно за всички, но като цяло смятам, че беше нещо хубаво. В хода на годината ние имахме много дискусии и съм сигурен, че това ще продължи и през зимата, когато ще обсъдим дали искаме нещо да бъде по-различно за следващия сезона. Но, в края на краищата, те ни дадох равен шанс да се борим за световната титла и ние нямаше как да искаме нещо повече.



„Определено мога да се гордея със сезона, който имах. Когато го сравня с първите ми два сезона във Формула 1, тази година беше много над тях. Въпреки че крайният резултат не е този, който аз исках, аз мисля, че има много оптимизъм и сила, които натрупах, доказвайки на себе си какво мога да постигна в хода на сезона, а тези неща не винаги са обвързани с резултати.



„Така че определено има неща, които мога да вземе със себе си в бъдещето, все пак това беше едва третият ми сезон във Формула 1. Надявам се да имам още много, но определено тази година научих уроци, които само ще ме направят по-силен“, обясни Пиастри.

Снимки: Gettyimages