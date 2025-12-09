Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Доналд Тръмп: UFC в Белия дом ще има осем или девет шампионски битки

Доналд Тръмп: UFC в Белия дом ще има осем или девет шампионски битки

  • 9 дек 2025 | 14:13
  • 94
  • 0
Доналд Тръмп: UFC в Белия дом ще има осем или девет шампионски битки

Бившият президент Доналд Тръмп разкри, че планираното събитие на UFC в Белия дом ще включва рекорден брой мачове за титли. Според Тръмп, галавечерта на UFC в Белия дом ще бъде нещо невиждано досега.

По-рано тази година Тръмп и изпълнителният директор на UFC, Дейна Уайт, обявиха, че следващото лято, по случай 250-годишнината от независимостта на Съединените щати, UFC ще организира бойна вечер на поляната пред Белия дом. Оттогава насам почти всеки шампион на организацията изрази желание да участва, а според бившия президент, всички те може и да получат тази възможност.

„Ще имаме много събития“, заяви Тръмп по време на 48-ата гала на "Kennedy Center Honors" в неделя (цитиран от Марио Науфал). „Едно от нещата, които ще видите тук, са представители на медиите, отразяващи UFC. Бойците ще дойдат, за да говорят за битките. Това е голяма работа. UFC на 14 юни. Ще бъде на 14 юни следващата година. Те строят арена. Великият Дейна Уайт строи арена и ще има осем или девет шампионски битки – най-големите, които някога са организирали. Всяка една ще бъде за титла и всяка ще бъде от легендарен тип. Всъщност той задържа битки в момента за шест месеца, за да може да ги организира за 250-годишнината.“

Доналд Тръмп обяви UFC събитие в Белия дом за рождения си ден
Доналд Тръмп обяви UFC събитие в Белия дом за рождения си ден

„Мисля, че 250-годишнината ще бъде невероятна. Мисля, че арената ще има пет или шест хиляди места, точно пред входната врата на Белия дом, и 100 000 души отзад, където ще бъдат поставени осем или десет много големи екрана. Това ще бъде вълнуваща вечер. Толкова много хора питат за билети“, добави той.

Осем шампионски битки в една галавечер биха разбили предишния рекорд от три, който е постиган девет пъти в историята. Дейна Уайт многократно е заявявал, че организацията все още не е започнала да подготвя бойната карта за събитието в Белия дом, като уточни, че този процес няма да стартира преди февруари или март 2026 г.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Експерт на Международната федерация води треньорски семинар по джудо в Пазарджик

Експерт на Международната федерация води треньорски семинар по джудо в Пазарджик

  • 9 дек 2025 | 08:32
  • 374
  • 0
Кубрат Пулев: Няма контузии, остава само да се качим на ринга и да победим

Кубрат Пулев: Няма контузии, остава само да се качим на ринга и да победим

  • 8 дек 2025 | 19:10
  • 2365
  • 6
Митко Илиев: Живко Стоименов е едно болно момче, което иска да е в ММА средите

Митко Илиев: Живко Стоименов е едно болно момче, което иска да е в ММА средите

  • 8 дек 2025 | 18:24
  • 13751
  • 2
Слави Бинев: Показахме, че сме страна, в която има школа и наистина се случва нещо

Слави Бинев: Показахме, че сме страна, в която има школа и наистина се случва нещо

  • 8 дек 2025 | 18:21
  • 1552
  • 0
Станислав Митков: Можех без проблеми да си взема златото, но малко не ми достигна

Станислав Митков: Можех без проблеми да си взема златото, но малко не ми достигна

  • 8 дек 2025 | 17:46
  • 2515
  • 0
Християн Георгиев: Догодина се надявам се злато на Европейското за мъже

Християн Георгиев: Догодина се надявам се злато на Европейското за мъже

  • 8 дек 2025 | 17:41
  • 1652
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 9 дек 2025 | 07:15
  • 75437
  • 33
Започва шестият кръг в Шампионската лига

Започва шестият кръг в Шампионската лига

  • 9 дек 2025 | 07:38
  • 3608
  • 3
Ботев (Пловдив) отива на лагер в Турция, "канарчетата" уредиха пет контроли

Ботев (Пловдив) отива на лагер в Турция, "канарчетата" уредиха пет контроли

  • 9 дек 2025 | 13:59
  • 373
  • 0
Интер и Ливърпул обещават здрава битка на "Сан Сиро"

Интер и Ливърпул обещават здрава битка на "Сан Сиро"

  • 9 дек 2025 | 06:03
  • 5594
  • 3
Семейството на Любо Пенев благодари за подкрепата

Семейството на Любо Пенев благодари за подкрепата

  • 9 дек 2025 | 10:19
  • 7317
  • 4
Барселона не може да си позволи повече грешки в ШЛ

Барселона не може да си позволи повече грешки в ШЛ

  • 9 дек 2025 | 06:33
  • 7425
  • 7