Доналд Тръмп: UFC в Белия дом ще има осем или девет шампионски битки

Бившият президент Доналд Тръмп разкри, че планираното събитие на UFC в Белия дом ще включва рекорден брой мачове за титли. Според Тръмп, галавечерта на UFC в Белия дом ще бъде нещо невиждано досега.

По-рано тази година Тръмп и изпълнителният директор на UFC, Дейна Уайт, обявиха, че следващото лято, по случай 250-годишнината от независимостта на Съединените щати, UFC ще организира бойна вечер на поляната пред Белия дом. Оттогава насам почти всеки шампион на организацията изрази желание да участва, а според бившия президент, всички те може и да получат тази възможност.

„Ще имаме много събития“, заяви Тръмп по време на 48-ата гала на "Kennedy Center Honors" в неделя (цитиран от Марио Науфал). „Едно от нещата, които ще видите тук, са представители на медиите, отразяващи UFC. Бойците ще дойдат, за да говорят за битките. Това е голяма работа. UFC на 14 юни. Ще бъде на 14 юни следващата година. Те строят арена. Великият Дейна Уайт строи арена и ще има осем или девет шампионски битки – най-големите, които някога са организирали. Всяка една ще бъде за титла и всяка ще бъде от легендарен тип. Всъщност той задържа битки в момента за шест месеца, за да може да ги организира за 250-годишнината.“

Доналд Тръмп обяви UFC събитие в Белия дом за рождения си ден

„Мисля, че 250-годишнината ще бъде невероятна. Мисля, че арената ще има пет или шест хиляди места, точно пред входната врата на Белия дом, и 100 000 души отзад, където ще бъдат поставени осем или десет много големи екрана. Това ще бъде вълнуваща вечер. Толкова много хора питат за билети“, добави той.

Осем шампионски битки в една галавечер биха разбили предишния рекорд от три, който е постиган девет пъти в историята. Дейна Уайт многократно е заявявал, че организацията все още не е започнала да подготвя бойната карта за събитието в Белия дом, като уточни, че този процес няма да стартира преди февруари или март 2026 г.