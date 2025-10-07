Доналд Тръмп обяви UFC събитие в Белия дом за рождения си ден

Идеята за провеждане на UFC галавечер на поляната пред Белия дом изглежда все по-близо до осъществяването си. Бившият и настоящ президент на САЩ Доналд Тръмп обяви, че събитието ще се състои на 14 юни 2026 г., точно преди честванията по случай 250-годишнината от независимостта на страната през юли. Датата 14 юни съвпада и с 80-ия рожден ден на Тръмп.

Тръмп направи изявлението си по време на среща с военен персонал във военноморската база Норфолк във Вирджиния.

Въпреки че изпълнителният директор на UFC Дейна Уайт и преди е споменавал, че събитието може да се проведе през юни, това е първият път, в който се посочва конкретна дата. Ако думите на Тръмп се окажат точни, това ще бъде рядко срещано събитие за UFC в неделя, тъй като компанията обикновено организира своите платени събития и "Fight Nights" в събота.

Дейна Уайт досега се въздържаше от представянето на конкретни планове за галавечерта в Белия дом. В свои интервюта той подчерта, че все още има множество логистични въпроси за разрешаване, особено по отношение на сигурността. Звезди на UFC като Конър Макгрегър и Джон Джоунс вече изразиха готовност да участват, но Уайт отказа да потвърди участието на който и да е боец в картата.

Тръмп е дългогодишен поддръжник на UFC и често присъства на събития на организацията, особено по време на втория си президентски мандат. Той обяви плановете за събитие в Белия дом още през юли миналата година, което Уайт бързо потвърди в последвали интервюта.

Очаква се да бъдат извършени мащабни дейности на територията на Белия дом, за да се подготви теренът за събитието на UFC. Според Уайт само възстановяването на тревната площ след това ще струва около 700 000 долара.

