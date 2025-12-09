Популярни
Иван Редовски за полусезона на Балкан (Ботевград)

Балкан (Ботевград) финишира на осмо място есенния полусезон на Югозападната Трета лига.

Иван Редовски, президент и старши треньор коментира представянето пред Sportal.bg.

„Започнахме колебливо. Не беше изненада за нас. Знаем причините. Проведохме кратка подготовка. Привлякохме доста нови футболисти. Нужно беше време за сработване на състава. В хода на мачовете се допуснаха доста вратарски грешки. Във въпросния труден период играхме с водещите отбори – Витоша (Бистрица), Струмска слава (Радомир) и Рилски спортист (Самоков). Въпреки лошите резултати, вярвахме в потенциала на играчите. Сигурни бяхме, че ако спрем негативната серия с добър резултат, ще тръгнем нагоре. Направихме го. Важна роля за това изигра и новия ни капитан Павел Петков, който поведе съотборниците си. Завършихме годината със поредица от осем мача без загуба. На 11 декември е последното ни събиране за тази година. Сега е важно да запазим състава си. Очаквам този отбор – сплав от младост и опит, да продължи възходящо. През пролетта да си върнем познатото лице – всички да се съобразяват с Балкан“.

