Дузпа и нов автогол попариха България в Бурса - на живо след загубата с 2:0 от Турция
  1. Sportal.bg
  2. Банско
Шест гола в Ботевград за хикс

  • 15 ное 2025 | 20:02
  • 512
  • 1
3:3 приключиха в Ботевград, местния Балкан и едноименния тим на Банско. Срещата е от 17-ия кръг на Югозападната Трета лига. Гостите започнаха по-добре. Теодор Чолев откри резултата в 6-ата минута. Десетина по-късно, той пропусна да удвои. Това обаче стори Руслан Иванов в 30-ата минута от дузпа, отсъдена за игра с ръка. Павел Петков прехвърли стража на гостите за 1:2 в 37-ата минута. В 46-ата, той изравни от дузпа. Влезлият като резерва Мартин Пасалидис направи обрата с шут извън наказателното поле – 3:2 в 74-ата минута. След 120 секунди обаче Кристиан Белмустаков фиксира хикса с нелеп автогол.

Още от БГ Футбол

Дунав направи още една важна крачка към efbet Лига

  • 15 ное 2025 | 18:21
  • 15944
  • 14
На Турция ѝ трябва 11:0 срещу България, в Испания разгледаха този вариант

  • 15 ное 2025 | 15:17
  • 32798
  • 65
България U19 се бори срещу Франция, но допусна първа загуба в квалификациите

  • 15 ное 2025 | 15:55
  • 20988
  • 13
Етър би дубъла си

  • 15 ное 2025 | 13:57
  • 1083
  • 0
Илиян Филипов влезе в конфликт с известен фен на Ботев, Рашко Стоянов също се намеси

  • 15 ное 2025 | 13:42
  • 2207
  • 1
Официално: Локомотив (Сф) привлече бивш играч на Ливърпул

  • 15 ное 2025 | 13:37
  • 22721
  • 40
Водещи Новини

Лъч светлинка за България на "Крокодила", но накрая пак сме капо

  • 15 ное 2025 | 20:53
  • 58943
  • 275
Испания не дочака помощ от България, но все пак отива на Мондиала

  • 15 ное 2025 | 20:58
  • 17485
  • 5
Димитров: Нека критиките бъдат към мен! Готов съм да платя цената

  • 15 ное 2025 | 21:10
  • 983
  • 0
България с нова гръмка победа по пътя към ЕвроБаскет 2027

  • 15 ное 2025 | 20:26
  • 13804
  • 8
България U19 се бори срещу Франция, но допусна първа загуба в квалификациите

  • 15 ное 2025 | 15:55
  • 20988
  • 13
Световните квалификации: Завършиха ранните срещи

  • 15 ное 2025 | 21:02
  • 13402
  • 2