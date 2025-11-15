Шест гола в Ботевград за хикс

3:3 приключиха в Ботевград, местния Балкан и едноименния тим на Банско. Срещата е от 17-ия кръг на Югозападната Трета лига. Гостите започнаха по-добре. Теодор Чолев откри резултата в 6-ата минута. Десетина по-късно, той пропусна да удвои. Това обаче стори Руслан Иванов в 30-ата минута от дузпа, отсъдена за игра с ръка. Павел Петков прехвърли стража на гостите за 1:2 в 37-ата минута. В 46-ата, той изравни от дузпа. Влезлият като резерва Мартин Пасалидис направи обрата с шут извън наказателното поле – 3:2 в 74-ата минута. След 120 секунди обаче Кристиан Белмустаков фиксира хикса с нелеп автогол.