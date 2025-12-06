Челси разочарова и срещу Борнемут, но все пак не загуби

Челси не показа очакваната реакция след загубата от Лийдс през седмицата и днес стигна само до точка след нулево равенство с Борнемут на “Виталити”. “Черешките” нямат победа в шест поредни мача, но днес имаха по-добрите възможности, като гол на Семеньо бе отменен заради засада, а Еванилсон направи голям пропуск. През втората част Челси се представи малко по-добре и удар на Гарначо срещна гредата, но като цяло лондончани отново бяха доста под обичайното си ниво на представяне. Така “сините” изостават вече на пет точки зад Астън Вила, който е на третата позиция във временното класиране.

Енцо Мареска бе направил цели шест промени в сравнение със загубата от Лийдс. Коул Палмър започна като титуляр за първи път от септември. Уесли Фофана, Мало Густо, Рийс Джеймс, Педро Нето и Алехандро Гарначо също стартираха.

Ираола бе извършил четири корекции. Еванилсон, Маркос Сенеси, Маркъс Тавърниър и Адам Смит бяха се завърнаха сред титуляри.

Още в третата минута Семеньо порази вратата на Роберт Санчес, след като преди това Чалоба опита да изчисти топката от краката на Еванилсон. След намесата на ВАР обаче попадението бе отменено заради засада на бразилеца. Малко след това Тавърниър стреля добре от границата на наказателното поле, но Санчес изби.

В 35-ата минута Борнемут като не чудо не поведе. Еванилсон направи грандиозен пропуск, след като метър не успя да прати във вратата топката след остро подаване на Семеньо.

Освен че играта на Челси отново не се получаваше, Мареска трябваше да прави принудителна смяна, след като Делап получи контузия в рамото и бе заменен от Марк Гиу. Лондончани владееха повече топката, но не създадоха нищо интересно в предни позиции и завършиха полувремето без точен удар.

Челси започна по-добре второто полувреме. В 50-ата минута Гарначо засече с глава центриране на Нето, но топката срещна външната част на гредата. Фернандес и Палмър пък стреляха от границата на наказателното поле, но Петрович нямаше особени проблеми и в двете ситуации.

В 66-ата минута Гиу пропусна добра възможност да изравни, стреляйки отблизо над вратата. След това обаче гостите отново заиграха доста предвидимо и не успяха да затруднят повече вратата на Петрович.

В 80-ата Семеньо оправи истински снаряд към вратата на Санчес, но стражът на Челси се справи, правейки петото си спасяване в мача.

Снимки: Imago