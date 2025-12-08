Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Дженоа
  Дебютният гол на Пьотровски не избави Удинезе от загуба срещу Дженоа

Дебютният гол на Пьотровски не избави Удинезе от загуба срещу Дженоа

  • 8 дек 2025 | 21:28
  • 1023
  • 1
Дебютният гол на Пьотровски не избави Удинезе от загуба срещу Дженоа

Отборът на Дженоа продължи израстването си под ръководството на Даниеле Де Роси, след като спечели с 2:1 като гост на Удинезе в двубоя помежду им от 14-ия кръг на Серия "А". За „грифоните“ това е четвърти пореден успех срещу този съперник, като нямат загуба в последните си осем мача с него.

Домакините от Удинезе имаха повече удари през първото полувреме, но съставът на Дженоа беше този, който взе аванс в 34-тата минута. Тогава Руслан Малиновский се разписа от дузпа, която беше свирена за нарушение на противниковия вратар Мадука Окойе срещу Лоренцо Коломбо. След почивката фриуланите продължиха да бъдат по-опасният тим, което даде резултата в 65-ата минута. Тогава Якуб Пьотровски получи топката от Руи Модесто и с хубав шут бившият халф на Лудогорец отбеляза дебютния си гол за „зебрите“. Въпреки това в 83-тата минута генуезци стигнаха до победен гол на Брук Нортън-Къфи след асистенция на резервата Калеб Екубан.

Така Дженоа събра 14 точки и се изкачи на 14-ата позиция в класирането, където Удинезе се намира на 11-ото място със своите 18 пункта.

Снимки: Gettyimages

