Ювентус - Удинезе (съставите)

Ювентус излиза срещу Удинезе в среща от осминафиналите в турнира за Купата на Италия. Срещата на "Алианц Стейдиъм" е с начален час 22:00. "Бианконерите" са един от фаворитите за трофея, но гостите от Удине със сигурност не са съперник за подценяване. Двата тима се срещнаха преди няколко седмици в мач от Серия "А" и "старата госпожа" спечели с 3:1.

Юве се включва в надпреварата от тази фаза, докато Удинезе вече елиминира два съперника. "Фриуланите" победиха Карарезе с 2:0, а след това надвиха Палермо с 2:1.

В отсъствието на контузения Душан Влахович атаката на Ювентус ще водят Джонатан Дейвид и Кенан Йълдъз. Травма извади от сметките и Матия Перин, а неговото място под рамката заема Микеле Ди Грегорио. Лучано Спалети е заложил на трима централни защитници - Пиер Калюлю, Федерико Гати и Лойд Кели, а по двата фланга ще действат Андреа Камбиазо и Хуан Кабал.

✍🏻 Gli 1️⃣1️⃣ titolari scelti da mister Spalletti per la sfida di questa sera all’Allianz Stadium 📜#JuveUdinese #CoppaItaliaFrecciarossa pic.twitter.com/3SLYE04ilT — JuventusFC (@juventusfc) December 2, 2025

Старши треньорът на Удинезе Коста Руняич няма да може да разчита на Томас Кристенсен и Хасан Камара, които не пътуваха с тима за Торино. Няколко от обичайните титуляри остават на пейката, но Николо Дзаниоло започва от първата минута, като ще си партнира в предни позиции с Адам Букса.

I primi 11 per #JuveUdinese 👊 pic.twitter.com/L8yFSGwHqK — Udinese Calcio (@Udinese_1896) December 2, 2025