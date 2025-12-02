Ювентус - Удинезе (съставите)

Ювентус излиза срещу Удинезе в среща от осминафиналите в турнира за Купата на Италия. Срещата на "Алианц Стейдиъм" е с начален час 22:00. "Бианконерите" са един от фаворитите за трофея, но гостите от Удине със сигурност не са съперник за подценяване. Двата тима се срещнаха преди няколко седмици в мач от Серия "А" и "старата госпожа" спечели с 3:1.
Юве се включва в надпреварата от тази фаза, докато Удинезе вече елиминира два съперника. "Фриуланите" победиха Карарезе с 2:0, а след това надвиха Палермо с 2:1.
В отсъствието на контузения Душан Влахович атаката на Ювентус ще водят Джонатан Дейвид и Кенан Йълдъз. Травма извади от сметките и Матия Перин, а неговото място под рамката заема Микеле Ди Грегорио. Лучано Спалети е заложил на трима централни защитници - Пиер Калюлю, Федерико Гати и Лойд Кели, а по двата фланга ще действат Андреа Камбиазо и Хуан Кабал.
Старши треньорът на Удинезе Коста Руняич няма да може да разчита на Томас Кристенсен и Хасан Камара, които не пътуваха с тима за Торино. Няколко от обичайните титуляри остават на пейката, но Николо Дзаниоло започва от първата минута, като ще си партнира в предни позиции с Адам Букса.