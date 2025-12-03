Популярни
  Аталанта се развихри срещу 10 от Дженоа и си уреди сблъсък с Ювентус

Аталанта се развихри срещу 10 от Дженоа и си уреди сблъсък с Ювентус

  • 3 дек 2025 | 18:13
Аталанта се развихри срещу 10 от Дженоа и си уреди сблъсък с Ювентус

Отборът на Аталанта стана вторият четвъртфиналист за Купата на Италия, след като спечели с убедителното 4:0 като домакин на Дженоа в 1/8-финален двубой от турнира. Така бергамаските записаха трета поредна победа във всички състезания.

“Нерадзурите” взеха аванс в 19-ата минута, когато Берат Джимсити беше точен с глава след центриране на Никола Залевски. В 36-ата минута тяхната задача се улесни още повече, защото противниковият играч Сейду Фини си изпроси директен червен картон, след като фаулира откъсващия се Раул Беланова пред наказателното поле. Така второто полувреме доведе до нови три гола за домакините. Първият от тях дойде в 54-тата минута след прекрасно воле на капитана Мартен де Роон от голямо разстояние. В 82-рата минута Марио Пашалич се разписа с шпагат отблизо след асистенция на Джанлука Скамака. В добавеното време 17-годишната резерва Хонест Аханор вкара дебютното си попадение в мъжкия футбол, след като при центриране от корнер Бенжамен Сигрист не успя да спаси удара му с глава за крайното 4:0.

Така в следващата фаза на турнира Аталанта ще приеме гостуващия Ювентус, който снощи спечели с 2:0 като домакин на Удинезе.

Снимки: Gettyimages

